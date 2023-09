Jorge González überrascht mit Foto: So sah der Paradiesvogel früher aus

In der „Let’s Dance“-Jury sorgt Jorge González regelmäßig für Aufsehen: Von seinen Einschätzungen als Juror lenkt seine stets aufwendig gestylte Haarpracht ab, die sich mit allerlei Kopfputz versehen gern auch mal bis unter die Decke türmt.

Bei den wilden Frisuren des 56 Jahre alten gebürtigen Kubaners ist alles dabei: vom punkigen Irokesen-Haarschnitt über Weißhaarperücken bis hin zur wallenden Lockenpracht. Im vergangenen Frühjahr verärgerte eine von einem Basecap gekrönte Turmfrisur einige Zuschauer der RTL-Show, die es nicht so witzig fanden, hinter dem Choreografen zu sitzen. Sie hätten vor lauter Haarberg nichts mehr gesehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ganz und gar nicht ärgerlich hingegen finden die 235.000 Menschen, die Jorge González bei Instagram folgen, ein Foto aus seiner Jugend, das er jetzt mit seinen Followern teilte. Es zeigt González, der als Laufsteg-Trainer in Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde, im jungen Erwachsenenalter.

Trotz des Altersunterschiedes ist die Ähnlichkeit zum heutigen Jorge González unverkennbar. Zu dem Bild schreibt er: „Die Überraschungen, die Fotoalben bereithalten können“ und setzt Hashtags wie #timeflies #surprise und #fotografia.

Der Entertainer Jorge González veröffentlicht ein Foto aus früheren Zeiten. Screenshot: Instagram/Jorgechicaswalk

Seine Follower sind begeistert und gleichzeitig verblüfft vom Kontrast, den die Aufnahme von damals zum Paradiesvogel von heute bildet. „Jung und schön, damals und heute“, finden die Kommentatoren. Und: „Wie die Zeit vergeht, schönes Foto“.



Bislang bekam das Bild über 5000 „Gefällt mir“-Angaben. Auch Prominente wie Sylvie Meis, Giovanni Zarrella oder die in Berlin lebende Moderatorin Ruth Moschner hinterließen ein Like.



Abseits von Laufsteg, Tanzshows und Fernsehkameras lebt Jorge González in Hamburg. Er war seit 2006 mit seinem Lebensgefährten, einem Geschäftsmann, verlobt. Nach 25 Jahren gemeinsamer Beziehung trennte sich das Paar 2020.

Geboren wurde González in der kubanischen Provinz Sancti Spíritus und nahm 2011 die deutsche Staatsangehörigkeit an. Sein Lebenslauf ist genauso abwechslungsreich wie seine Frisuren. González verließ Kuba mit 17 Jahren, um mit einem Stipendium an der Comenius-Universität Bratislava in der Tschechoslowakei zu studieren. Sein naturwissenschaftliches Studium Umweltschutz – Radioökologie beendete er 1991 mit dem Magistergrad. Schon während des Studiums arbeitete er als Model in Prag, danach war er als Stylist, Imageberater und Choreograf von Modenschauen tätig.



Er arbeitete für Designer wie Laura Biagiotti und Vivienne Westwood, bevor er die Nachfolge von Bruce Darnell bei GNTM antrat und in Deutschland eine bekannte TV-Persönlichkeit wurde. Die FAZ nannte ihn einmal den „heimlichen Star“ der Sendung.