Unheilbar krank: Warum Jürgen Drews nie mehr auftreten wird

Zu Beginn des Jahres beendete Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) seine fast 50 Jahre dauernde Bühnenkarriere. Seinen Abschied hatte Drews, der von seinen Fans auch der „König von Mallorca“ genannt wird, bereits für Herbst 2021 angekündigt.

Die Verschiebung habe terminliche Gründe gehabt, sagte der Entertainer, der wie kein anderer für den Erfolg des deutschen Schlagers auf der spanischen Insel steht und der es trotz alledem immer schaffte, dem Ganzen würdevoll zu begegnen. Drews blieb ein Star in seiner eigenen Liga. Oft zu Unrecht als „Schunkelkönig“ bezeichnet, war Drews doch bereits in den 70er-Jahren Sänger bei den legendären Les Humphries Singers, die mehrere Hits im deutschsprachigen Raum hatten.

Leichte Form der Polyneuropathie

Einer der Gründe für den Rückzug des 78-Jährigen dürfte die Nervenkrankheit Polyneuropathie sein, an der Drews erkrankt ist. Diese Krankheit sei nicht heilbar, sagte Drews in einem Interview. Er habe eine leichte Form der Polyneuropathie. „Das äußert sich in den Nerven. So bin ich oft etwas wackelig auf den Beinen, muss mich sehr konzentrieren, wenn ich lange Wege auf der Bühne gehen soll.“

Und er ergänzte: „Ich habe keine Schmerzen, aber der Körper und das Befinden verändern sich.“ Nun äußerste sich Drews’ Tochter Joelina über den Zustand ihres Vaters, der sich seit Anfang des Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“ Doch es gebe auch Tage, an denen mache ihm seine Erkrankung sehr zu schaffen. „Die Krankheit macht es ihm natürlich nicht immer einfach und es gibt Tage, an denen er erschöpft ist und über Schwindel klagt“, so die 27-Jährige in einem Interview mit der Illustrierten Bunte.