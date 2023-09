Ob Jürgen Klinsmann, Joachim Löw oder Hansi Flick: „Weiße Sneaker und den Rest in Dunkelblau oder Schwarz, bitte“ – so oder so ähnlich könnte das Gespräch zwischen einem beliebigen ehemaligen Bundestrainer und seinem Herrenausstatter beginnen.



Zwar ist ein anständig sitzendes Sakko immer noch besser als ein Trainingsanzug. Doch was das Stilgefühl der Fußballtrainer angeht, wäre noch durchaus Luft nach oben.

Sakko oder Blouson über Rollkragen oder Hemd: Mehr ging bisher eher nicht. Schuld daran sind in erster Linie die wenig aufregenden Modemarken wie Boss, von denen die deutsche Nationalmannschaft seit Jahren ausgestattet wird. Stimmt, mit herkömmlicher Männermode macht man meist nichts falsch. Aber eben noch lange nicht alles richtig.

Wenig revolutionär, aber immerhin gut geschnittene Schulterpartie: Nagelsmann bei einem Champions-League-Spiel im Februar 2022 Imago

Vielleicht ändert sich ja was mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Eine dunkelrote Bomberjacke mit goldenen Applikationen über einem schwarzen Rollkragenpullover hatte er jedenfalls schon mal an. Auch im voluminösen Parka mit breitem Kontraststreifen über einer schwarzen Hose überzeugte er.

Ohne modische Fauxpas kommt auch Nagelsmann nicht aus

Weit weg von modisch revolutionärem Neuland ist das noch immer, aber Nagelsmann scheint sich immerhin Gedanken zu machen. Seine selbstgewählte Komfortzone verlässt er dabei allerdings eher selten.

Das Outfit Of The Day geht heute an Fashion-Ikone Julian Nagelsmann!🔴🔴🔴



Wie bewertet ihr seinen Anzug von 1-10?🤔#ootd #nagelsmann #skybuli #rbleipzig pic.twitter.com/BGw0brgxbH — Sky Sport (@SkySportDE) February 15, 2020

Für besonders wichtige Spiele schmeißt sich der 36-Jährige sogar in Anzug und Krawatte. So trug er vor drei Jahren – damals noch für den RB Leipzig tätig – für das Champions-League-Halbfinale einen grauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und smarte Monkstraps statt Sneaker. Ein eher untypisches Outfit für einen Fußballtrainer.

Bei der Pressekonferenz vor einer Woche, zur Bekanntgabe seines Debüts, erschien der Trainer dann lässig, aber stilbewusst: Er trug ein schwarzes Hemd aus festem Stoff mit dem dazu passenden T-Shirt und eine anthrazitfarbene Anzughose.



Doch auch beim gebürtigen Landsberger bleibt der ein oder andere modische Fauxpas nicht aus. Ein hellgrauer Anzug mit kleinen Karos oder ein komplett roter Jogginganzug im Stile eines Feuerlöschers auf Stelzen, das waren eher zwei Ausrutscher. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.