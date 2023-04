K-Pop-Star Moonbin tot in Wohnung gefunden: Er wurde nur 25 Jahre alt

Es ist ein Todesfall, der die Fans der boomenden südkoreanischen Popmusik tief betroffen macht: Unerwartet ist der Boygroup-Sänger Moonbin im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das teilte das Label Fantagio der Band Astro am Donnerstag mit. Moonbin war Mitglied der zuletzt fünfköpfigen Band gewesen.

Einen Tag vor seinem Tod war noch mitgeteilt worden, dass Moonbin zusammen mit Astro- Mitglied Sanha als Teil ihres Duos Moonbin & Sanha beim Dream Concert in Busan auftreten würde. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Der Sänger, Schauspieler und Tänzer sei am Mittwoch „unerwartet verstorben“, hieß es in der Fantagio-Mitteilung. „Astros Moonbin hat uns plötzlich verlassen, um ein Stern im Himmel zu werden“, so die Formulierung. Die südkoreanische K-Pop-Gruppe Astro war 2015 von Fantagio gegründet worden. Die Mitglieder tourten durch ganz Korea, veröffentlichten mehrere Platten und konnten sich mit dem Song „All Night“ ihren ersten Gewinn bei der Musikshow „The Show“ des koreanischen Senders SBS MTV sichern. Auch in Japan, Thailand und den USA hatte die Band Auftritte, zudem sicherten sie sich lukrative Werbedeals.

Die Astro-Mitglieder, seine Kollegen und die Beschäftigten des Labels trauerten um den Sänger in „großem Schmerz und Schock“, wie es hieß. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Südkoreanischen Medien zufolge wurde Moonbin leblos in seiner Wohnung in der Hauptstadt Seoul im Stadtteil Gangnam aufgefunden.

Die Polizei ging den Berichten zufolge von Suizid aus. Es seien keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung gefunden worden, hieß es. Moonbin wurde schon im Alter von sechs Jahren zum Kindermodel für Samsung, Blue Dog, Soie und Tiffany. Bis 2010 war er bei Kids Planet Entertainment unter Vertrag, dann wechselte er zu Fantagio. Seine jüngere Schwester Moon Sua ist Mitglied der südkoreanischen Mädchengruppe Billlie.

Todesfälle in der K-Pop-Szene: Fragen über den Erfolgsdruck

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Todesfall die boomende K-Pop-Szene erschüttert. Der plötzliche Tod der jungen südkoreanischen Popsängerin Sulli im Jahr 2019 hatte in ihrer Heimat Fragen über den Erfolgsdruck aufgeworfen, unter dem die Stars der Branche stehen. Sowohl bei Sulli als auch im Fall der Sängerin Goo Hara, die im gleichen Jahr starb, wurde Suizid vermutet. Der K-Pop-Markt gilt als stark umkämpft. Kenner der Szene sagen, die Stars führten ein extrem reglementiertes Leben.

Bei Instagram schrieben Nutzer unter den Post mit der Todesnachricht von Moonbin, an die Plattenfirma gerichtet: „Liebe Fantagio-Führungskräfte und Mitarbeiter, als Fan bitte ich euch: Bitte kümmern Sie sich um obligatorische Therapiesitzungen für Ihre Idole, um Ruhe und alles. Bitte helft anderen Künstlern. Bitte, bitte.“