Das Beste am Besuch von Kanye West und Bianca Censori bei Berlins berühmtester Dönerbude ist ja eigentlich, dass er so hauptstadttypisch unaufgeregt über die Bühne ging. Kein Gekreische ob der prominenten Gäste, kein hysterisch-peinlicher Starrummel, niente. Stattdessen mussten der amerikanische Rapper und seine Partnerin ganz normal mit allen anderen in der Schlange stehen. Die meisten Leute drumherum quatschten einfach weiter, tranken was und warteten, dass sie endlich bestellen können.

Zwar soll ein Begleiter des Celebrity-Couples gefragt haben, ob die beiden vor den anderen Leuten in der Schlange bestellen dürfen – das wurde allerdings vom Chef abgelehnt. Vordrängeln is’ nich’! Vielleicht hatten die Mustafa-Mitarbeiter auch schlichtweg keine Ahnung, wer der schwarz vermummte Mann überhaupt ist. Und selbst wenn: Auch Tech-Giganten wie Elon Musk, Popstars wie Britney Spears oder Rapper wie Macklemore bekommen ja in Berlins Hotspots keine Sonderbehandlung, wie wir wissen.

West und seine Freundin hätten jedenfalls vier Döner bestellt, hieß es, einer davon ohne Zwiebeln. Später saßen sie gemeinsam auf einer abgeranzten Parkbank und fummelten den Döner aus der Alufolie. Wenn das nicht based ist, dann wissen wir es auch nicht.

In Berlin kriegt auch keiner Schnappatmung, weil Bianca Censori mal wieder einen ihrer hautfarbenen, hautengen Nackt-Suits trägt. Was in Italien, wo das Paar noch im August gemeinsam urlaubte, als Respektlosigkeit empfunden wurde, ist hier scheinbar nicht der Rede wert. Der Kreuzberger hat halt auch schon ganz anderes gesehen in den Aufgängen zur U8. Auch über die merkwürdigen Strumpfschuhe des Rappers wundert sich am Mehringdamm keiner.

Ist das nun eine Absage an die Schuhindustrie, nachdem Adidas die Zusammenarbeit mit West beendet hatte? Oder eine neue Promimacke, sich als Superreicher als gegen den Strom schwimmender Antiheld zu inszenieren? Wen interessiert’s, wenn der Magen sich nach Fladenbrot, gebratenem Gemüse und leckeren Soßen verzehrt!

Ye and Bianca today in Berlin in line to order their Kebab at the city's most famous kebab shop "Mustafa’s Gemüse Kebap" pic.twitter.com/Crs0C2XQWf — Donda Times (@dondatimes) September 14, 2023

Wie lange der 46-Jährige und seine 28-jährige Freundin noch in Berlin bleiben, ist zwar nicht bekannt. Wir wissen nur, dass sie am Donnerstagabend noch im Soho-House und beim Szene-Italiener in Mitte waren. Und wir haben drei mögliche Gründe aufgetan, was das Promipaar eigentlich wirklich hier will.

1. Den Unterwäsche-Event der Ex crashen

Das kann doch wohl kein Zufall sein: Am kommenden Montag (18. September) findet der offizielle Deutschland-Launch der amerikanischen Unterwäschemarke Skims im KaDeWe statt. Skims, Moment mal? Genau, das ist eben jene Marke, die 2019 unter anderem von Kim Kardashian gegründet wurde, ihres Zeichens die Ex-Frau von Kanye West. Fast zehn Jahre lang waren die beiden ein Paar, haben vier gemeinsame Kinder.

2021 reichte Kardashian dann die Scheidung ein – kommt nun die Rache? Wird der Rapper hier in Berlin den Shapewear-Event seiner Ex crashen? Mit Dessous um sich werfen, teure Slips die Rolltreppe runterschmeißen? Das kann nur noch die KaDeWe-Security verhindern, die den vermummten Besucher und seine seminackte Begleiterin zwar vielleicht nicht erkennt, aber sie aus Stylegründen dennoch einfach nicht reinlässt.

2. Dem Flughafen BER noch eine Chance geben

Als der Rapper im Oktober 2021 auf Berlin-Besuch war, ging er ausgiebig shoppen, bevor es vom Flughafen BER weiter nach Venedig gehen sollte. Doch der Musiker hatte die Rechnung ohne die hiesigen Airport-Unwägbarkeiten gemacht.

Jeder halbwegs erfahrene Berlin-Tourist weiß ja, dass man spätestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal sein sollte. Dann hat man genug Puffer für Check-in, Sicherheitskontrolle und Sonstiges. West allerdings verpasste damals seinen Flieger, weil er erst eine halbe Stunde vor Abflug am Hauptstadtairport eintraf.

Damit er nicht wieder einen teuren Privatjet chartern muss, kann er diesmal den BER erneut austesten. Aber bitte pünktlich sein!

3. Der Preis ist heiß: Endlich wieder einkaufen

Bei besagtem Besuch vor zwei Jahren besichtigte West nicht nur Berlins Shoppingtempel, sondern auch hiesige Kultureinrichtungen. So sah er sich den Bunker der Sammlung Boros in Mitte an, beim KW Institute for Contemporary Art streifte sich West einen Hoody mit den Initialen KW über. Auch bei einer Ausstellung in der Halle am Berghain, in der Julia Stoschek Collection und im ICC machte der amerikanische Star Station.

Gut möglich, dass er nun wiederkommt, um nicht nur zu gucken, sondern auch ein bisschen was einzukaufen. Ein teures, zeitgenössisches Kunstwerk aus Good Old Germany für sein Anwesen in Kalifornien oder die Ranch in Wyoming? Oder doch lieber wieder einen trashy Abstecher in die Maskworld am Hackeschen Markt? Dort freut man sich sicher, immerhin hat West dort beim letzten Besuch 1200 Euro dagelassen.