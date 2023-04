Im Angesicht des Todes von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr, sah es nach der großen Versöhnung und gemeinsamer Harmonie aus. Das Foto ging um die Welt: Kate, William, Harry und Meghan im September 2022 auf dem Gelände von Schloss Windsor, gemeinsam ganz in schwarz.

Die Paare betrachteten gemeinsam die vielen Blumen, die Trauernde für die verstorbene Queen auf dem Rasen vor Schloss Windsor abgelegt hatten, und sprachen mit den Menschen, die gekommen waren, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Ein gemeinsamer, harmonischer Termin, der das Bild einer versöhnten und heilen Familie vermittelte. Es war der erste gemeinsame Auftritt, seit Harry und Meghan 2020 offiziell aus dem englischen Königshaus austraten. Das Treffen sei von Prinz William persönlich initiiert worden, so ein Palastsprecher.

Ohrfeiger für Harry und Meghan

Doch die Harmonie sei nicht echt, alles nur inszeniert. Das jedenfalls behauptet der Journalist, Autor und Rundfunksprecher Robert Jobson in seinem neuen Buch über König Charles, „Our King: Charles III — The Man And The Monarch“, das Mitte des Monats erscheinen soll und aus dem die britische Zeitung Daily Mail vorab Auszüge veröffentlichte.

Es sei „das Härteste, das sie jemals tun musste“, so Herzogin Kate über den gemeinsamen Spaziergang. Grund sei das brodelnde und immens schlechte Verhältnis zwischen den beiden Paaren gewesen, so Robson in seinem Buch. Robson spricht sogar von „sich bekriegenden Paaren“. Und das war, bevor Harry mit seiner Biografie „Spare“ für noch mehr Wirbel und wohl für noch mehr schlechte Stimmung zwischen ihm, seiner Frau Meghan und den restlichen Royals sorgte.

Wie angespannt die Stimmung in Charles' Familie immer noch ist, zeigt sich nun bei den Vorbereitungen zu seiner Krönung im Mai. Das Paar wird bei der Krönung am 6. Mai nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen dürfen, wie britische Medien berichteten.

Der offizielle Grund: Da Harry und Meghan keine royalen Verpflichtungen mehr wahrnehmen, wird ihnen der große Auftritt im Kreise der königlichen Familie verwehrt bleiben. Eine eindeutige Ohrfeige für Harry (38) und Meghan (41).