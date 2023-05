Kevin Costner und die Frauen: Deshalb droht jetzt Scheidung Nummer zwei

Fast 19 Jahre hielt die Ehe von Schauspieler Kevin Costner (68) und seiner Frau Christine Baumgartner (49). Das ist für Hollywood-Verhältnisse beachtlich – doch nun soll alles aus und vorbei sein. Costner und Baumgartner lassen sich scheiden. In einer Erklärung von Costners Sprecher hieß es: „Es ist sehr bedauerlich, dass die Umstände, auf die er keinen Einfluss hat, dazu geführt haben, dass Herr Costner an einem Verfahren zur Auflösung der Ehe teilnehmen muss.“

Laut dem US-Magazin TMZ spricht Costners Frau in ihren Scheidungspapieren von „irreparablen Differenzen“. Aus welchen Gründen sie sich trennt, ist zwar nicht bekannt. Man munkelt aber, dass auch das immens hohe Arbeitspensum des Schauspielers zur Trennung beigetragen haben soll.

Immer wieder soll es Streit gegeben haben, weil Costner für „Yellowstone“ in Montana, Utah und Texas im Einsatz war. In der Neowesternserie spielt der 68-jährige Oscar-Preisträger die Hauptrolle des Witwers John Dutton, der die größte zusammenhängende Ranch der USA betreibt. Erst vor wenigen Monaten bekam der Amerikaner für seine Darstellung den Golden Globe.

Dreharbeiten und Mammutprojekte: Hat Costner zu viel gearbeitet?

Nach den Dreharbeiten soll er zu Hause bei seiner Familie Besserung gelobt haben, soll sogar bereit gewesen sein, die Rolle aufzugeben. Tatsächlich melden Branchendienste aktuell, dass Costner „Yellowstone“ nach der aktuellen fünften Staffel verlassen wird. Doch andere Projekte werfen ihre Schatten bereits voraus: Nun plant er unter anderem ein Elf-Stunden-Epos über den Amerikanischen Bürgerkrieg. „Horizon“ soll mehr als 30 Jahre nach seinem Erfolgsfilm „Der mit dem Wolf tanzt“ noch einmal ein epischer Western für die große Leinwand werden.

Ob da noch Zeit für das Projekt Eherettung bleibt? Seinen Ehering trägt der Schauspieler jedenfalls noch – zumindest auf Instagram-Aufnahmen, die ihn am Wochenende in Las Vegas in einem Restaurant mit zwei schönen Frauen an seiner Seite zeigen. Das gemeinsame Foto postete Restaurantbesitzerin und Köchin Laura Migliorini auf ihrem Account. Am Tag danach reichte Costners Frau die Scheidung ein.

Der Schauspieler war in erster Ehe mit seiner College-Liebe Cindy Silva verheiratet. Diese Verbindung, aus der drei Kinder hervorgingen, zerbrach 1994 nach 16 Jahren. Das Ehe-Aus zählt bis heute zu den teuersten Scheidungen der Welt. Costner zahlte an Silva damals 80 Millionen Dollar. Grund für die Trennung soll eine angebliche Affäre Costners mit einer Hula-Tänzerin am „Waterworld“-Set gewesen sein.

Kurz nach der Trennung begann Costner eine kurze Beziehung mit der Millionenerbin Bridget Rooney, aus der ein 1996 geborener Sohn entstammt. Im selben Jahr hatte Costner eine Liaison mit Supermodel Elle Macpherson.

1998 traf die Hollywood-Legende dann die Handtaschen-Designerin Christine Baumgartner. Das Paar heiratete 2004, hat drei gemeinsame Kinder, die zwölf, 14 und 15 Jahre alt sind. Die Eltern sollen beide das gemeinsame Sorgerecht wollen, Baumgartner fordert wohl auch keinen Unterhalt. Medienberichten zufolge soll es einen Ehevertrag geben. Ein finanzielles Desaster könnte dem Schauspieler also, anders als bei seiner ersten Scheidung, erspart bleiben. Auf Nummer sicher geht er trotzdem: Costner wird von der berühmten Scheidungsanwältin Laura Wasser vertreten.