Kevin Spacey: Londoner Kino sagt Premiere wegen MeToo-Vorwürfen ab

Mit dem Film „Control“ will Kevin Spacey seine Rückkehr in die Kinos feiern. Doch der Weg zurück auf die große Leinwand beginnt für den Hollywood-Star holprig. Das Londoner Prince Charles Cinema, in dem der Streifen im November Weltpremiere feiern sollte, hat die Veranstaltung abgesagt – und zwar gerade, weil Spacey darin zu sehen ist.

Dem 64-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, vier Männern zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien sexualisierte Gewalt angetan, sie teils zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Spacey hatte die Anschuldigungen stets bestritten und war Ende Juli in London in allen Punkten freigesprochen worden.

Bei einem anderen Verfahren in den USA war er bereits 2022 freigesprochen worden; dort hatte ihm sein Schauspielkollege Anthony Rapp der sexuellen Belästigung bezichtigt, als Rapp 14 Jahre alt gewesen war. Insgesamt hatten 15 Menschen ähnliche Vorwürfe geäußert, darunter die Journalistin Heather Unruh, die angab, Spacey habe ihren Sohn sexuell belästigt.

„Control“-Premiere abgesagt: Kevin Spaceys Anwalt spricht von Zensur

Trotz der Freisprüche ist Spaceys Image stark beschädigt – in Hollywood wie in London. Dort berichtete der britische Telegraph nun, der Chef des Prince Charles Cinema habe eine E-Mail an die Schauspielerin Lauren Metcalfe gesendet, die an der Produktion des Filmes „Control“ beteiligt war. „Wir haben ein Problem“, soll es in der Mail heißen, mit der der Kinoinhaber die für November anberaumte Weltpremiere abgesagt habe.

„Gestern Nacht haben wir erfahren, dass in Ihrem Film Kevin Spacey zu sehen ist und dass es insbesondere sein erster Film seit dem Gerichtsverfahren ist“, zitiert der Telegraph weiter aus dem Schreiben. „Meine Belegschaft und auch ich sind entsetzt, dass wir in einem Atemzug mit seinem neuen Film für die Premiere genannt werden.“ Eine entsprechende Anfrage der Zeitung habe der Kinobetreiber unbeantwortet gelassen.

Dem Bericht zufolge zeigte sich Spaceys Anwalt Chase Scolnick über die Vorgänge „mehr als enttäuscht“ und warf dem Londoner Kino Zensur vor. Schauspielerin und Produzentin Lauren Metcalfe habe die Absage indes als „sehr schockierend“ bezeichnet. Weiter habe sich „Control“-Regisseur Gene Fallaize zur Absage geäußert. Sie sei „ungeheuerlich“, alles für die Premiere sei bereits arrangiert gewesen.

Bei Instagram kündigte Fallaize an, die Premiere würde „aus mehreren Gründen“ nun im Genesis Cinema ausgerichtet, es gebe „eine überwältigende Nachfrage nach Tickets.“ Die Absage des Kinos erwähnte er nicht. Kevin Spacey selbst hat sich zu der jüngsten Episode seines MeToo-Skandals nicht auf den Sozialen Medien geäußert. Ohnehin ist der Schauspieler dort nicht mehr aktiv: Zuletzt hatte er auf Instagram im Jahr 2020 ein Video veröffentlicht.