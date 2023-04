KI: Papst Franziskus auf der Flucht vor der Polizei

Papst Franziskus war vor ein paar Wochen schon einmal Ziel einer KI-Kampagne, damals aber mit einem recht harmlosen Ergebnis: Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde mittels einer KI-App neu eingekleidet und bestach durch einen sehr modischen weißen Puffer-Parka, der so weit nicht entfernt war von der echten Bekleidung des Kirchenoberhauptes.

Heiliger Vater auf der Flucht

Nun bewirbt die App Wonder AI ihren Dienst via Twitter ebenfalls mit einem künstlich erzeugten Bild von Franziskus. Mit eigenen Worten soll man die künstliche Intelligenz Bilder erzeugen lassen und das tut Wonder AI mit dem Slogan „I asked Wonder app to paint ‚Pope running from the police‘“. Illustriert wird das Ganze mit einem Fake-Foto des Papstes, der vor Polizisten flüchtet.

Die Reaktionen auf das Advertorial lassen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Respektlos sei das Ganze und absolut inakzeptabel, lautet ein Kommentar und das ist noch einer der weniger scharfen Bewertungen der Werbung. Von Seiten der betreibenden Firma gab es bislang keine Reaktionen auf den Shitstorm.