Konzert-Spektakel auf Schloss Windsor: Der König, sein emotionaler Sohn und die Superstars

Nach der historischen Krönungszeremonie in London ging es in Windsor zeitgemäßer zu. Doch das Wochenende zu Ehren von Charles und Camilla ist damit noch nicht vorbei.

Pomp können die Briten, Party ebenso. Doch nach der historischen Zeremonie in der Westminster Abbey und einem starbesetzten Popkonzert hat sich das Königreich am Ende des langen Krönungswochenendes von einer bodenständigeren Seite gezeigt. Während der fünfjährige Prinz Louis bei einer Pfadfindergruppe in Slough eine Schubkarre vor sich her schob, halfen auch seine Eltern und Geschwister am Montag mit, das Quartier der Organisation zu renovieren.

Der Palast hatte an dem extra für die Krönung angesetzten Feiertag unter dem Motto „The Big Help Out“ zu Aktionen aufgerufen, die anderen Menschen zugutekommen. Auch Prinzessin Anne ließ sich bei der Hilfsaktion blicken. Prinz Edward und seine Frau Sophie besuchten in der Grafschaft Berkshire eine Organisation, die Blindenhunde ausbildet.

Das frisch gekrönte Königspaar, Charles und Camilla, gönnte sich am Feiertag hingegen eine Auszeit, nachdem die beiden zuvor mit Zehntausenden vor der spektakulär beleuchteten Kulisse von Schloss Windsor das große Krönungskonzert verfolgten.

Belohnung für besondere Leistungen

Das Konzert im „Garten der Royal Family“, wie der britische Schauspieler Hugh Bonneville („Downton Abbey“, „Paddington“) das Spektakel in Windsor anmoderierte, bildete den Party-Höhepunkt des Krönungswochenendes. Bei frühlingshafter Festival-Atmosphäre traten Operngrößen wie Andrea Bocelli auf, aber auch Popstars wie Lionel Richie und Katy Perry sowie ein aus mehreren Hundert Stimmen bestehenden Krönungschor. Zu den 300 Mitwirkenden, die gemeinsam „Brighter Days“ von Emeli Sandé sangen, gehörten unter anderem ein Feuerwehrchor, ein Gehörlosen-Chor und ein Chor aus Südasiatinnen.

Als Rocklegende Steve Winwood gemeinsam mit dem Commonwealth-Chor aus Teilnehmern verschiedener britischer Ex-Kolonien „Higher Love“ sang, tanzten Charles’ Nichte Zara Tindall und Ehemann Mike in ihren Sitzen. Das Finale bildete ein Auftritt der früheren Boyband Take That, bei dem sich auch die anderen Royals nicht mehr auf ihren Plätzen halten konnten.

Windsor: Menschenmengen versammeln sich während des Konzerts auf Schloss Windsor zu Ehren des britischen Königspaars. dpa

Thronfolger Prinz William richtete von der Bühne aus persönliche Worte an den frisch gekrönten König: „Wir sind so stolz auf dich, Pa“, sagte er in Richtung der überdachten Royal Box, wo Charles und Camilla mit vielen anderen Royals – darunter auch Prinz Andrew – das Konzert verfolgten. Immer wieder drehten sich Köpfe und Kameralinsen schräg nach oben zu den Plätzen der Königsfamilie.

Von Monarchie-Gegnern, wie man sie am Vortag im Zentrum Londons erlebte, fehlte in Windsor jede Spur: Wer vor Ort war, hatte mutmaßlich nichts gegen die Monarchie – oder tendenziell sogar einiges dafür übrig, wie Krönchen, Flaggen und T-Shirts verrieten. Die Hälfte der rund 20.000 Konzerttickets wurde unter Interessierten aus der britischen Bevölkerung verlost – außerdem waren Menschen eingeladen, die Besonderes geleistet haben. Laut BBC verfolgten rund zehn Millionen Briten das Konzert vor den TV-Geräten.

Das kompromisslose Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten am Samstag machte aber auch zwei Tage später noch Schlagzeilen. Die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses im Londoner Gemeinderat (London Assembly) kündigte eine Aufarbeitung der Vorgänge an. Die Polizei hatte jüngsten Angaben zufolge 64 Menschen während der Zeremonie festgenommen, viele lediglich auf den Verdacht hin, sie könnten die öffentliche Ordnung stören. Ermöglicht wurde das durch ein neues Gesetz, das der Polizei erheblichen Ermessensspielraum verleiht. Kritiker sehen die Demonstrationsfreiheit in Gefahr.

Beim Fest in Windsor am Sonntag blieben die ganz großen Namen des britischen Pops fern: Ed Sheeran, Adele und Harry Styles sollen Berichten zufolge Einladungen ausgeschlagen haben. „Wäre Harry Styles gekommen, wäre ich durchgedreht“, hielt eine junge Frau mit rot-weiß-blauem Kopfschmuck auf dem Rückweg fest.

Fehlt bei keiner Sause: Katy Perry sang auf Schloss Windsor. dpa

Stattdessen bot die BBC – offiziell Veranstalterin des Konzerts – mehrere optische und humoristische Höhepunkte: Beleuchtete Drohnen malten als Hommage an Charles’ Liebe zur Natur Blüten und Tiere in den Nachthimmel. Das sandsteinfarbene Schloss Windsor erstrahlte mal in Gold, mal von Blumen übersät, dann in den Farben des Union Jacks. Die Comicfigur Kermit der Frosch durfte zwischendurch den Moderator nerven, schaffte es letztlich sogar in seine begehrte Royal Box, wo er an der Seite von Prinz Edward zu sehen war.

„Krönungen sind eine Verkündung unserer Hoffnungen für die Zukunft“, zitierte William beim Konzert seine Großmutter, Queen Elizabeth II. Der Kern der britischen Royals mag auf weitere Stabilität der Monarchie hoffen – zumindest an diesem Abend schien ihre Zukunft vorerst sicher.

Wie viele Briten aber am Feiertag tatsächlich die Ärmel hochkrempelten, war zunächst nicht abzuschätzen. Nach offiziellen Zahlen geht freiwilliges Engagement in der britischen Gesellschaft seit Jahren zurück. Ob der neue König das drehen kann, scheint fraglich. (dpa)