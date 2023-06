Kylie Jenner nennt ihren Sohn um: Kleinkind heißt amtlich nicht mehr Wolf Jacques

Es hat sich sozusagen ausgeheult: Wolf Jacques soll kein Wolf mehr sein, und das hochoffiziell. Der eineinhalbjährige Sohn Kylie Jenners trägt ab jetzt einen anderen Namen, den seine berühmte Mutter beim zuständigen US-Amt kürzlich eintragen ließ.



Beim Tier-Thema blieb sich die 25-jährige Kosmetikunternehmerin indes treu; ihr Sohn heißt ab jetzt Aire, was so viel wie „Löwe Gottes“ bedeutet – aus dem Wolf ist 16 Monate nach seiner Geburt also amtlich eine Raubkatze geworden.

Schon im März 2022, kurze Zeit nach der Geburt des Kleinen, hatte Jenner zum Ausdruck gebracht, sie sei unglücklich über den durch sie gewählten Namen. „Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist“, schrieb sie damals auf Sozialen Medien mit Blick auf den Namen Wolf Jacques. Seither nennen sie und ihr Expartner Travis Scott, der Vater des Kindes, den Sohn Aire – was wiederum wie „Air“ ausgesprochen wird, also das englische Wort für „Luft“.

Tochter darf ihren Namen offenbar behalten

Am 22. Juni dieses Jahres habe Kylie Jenner dann die entsprechenden Papiere eingereicht, heißt es in einem Beitrag des People-Magazins; am Montag, dem 26. Juni wurde dem Antrag stattgegeben und der neue Name offiziell eingetragen. Mit dem Namen der gemeinsamen Tochter scheinen Jenner und Scott indes nach wie vor zufrieden, die Fünfjährige heißt Stormi und bisher sind keine Pläne zur Umbenennung bekannt.



Kylie Jenner, die Halbschwester Kim Kardashians, und Rapper Travis Scott sind seit Anfang des Jahres kein Paar mehr. Sie haben nach eigenen Aussagen einen finalen Schlussstrich gezogen nach fünf Jahren On-off-Beziehung. Das Verhältnis sei allerdings gut, der 32-jährige Rapper Travis Scott soll seine beiden Kinder regelmäßig sehen.