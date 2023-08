Er wollte nur mal kurz ins Wasser hüpfen, doch die Abkühlung endete fatal. Der Fußballer Jesus Alberto Lopez Ortiz aus Costa Rica wurde nämlich in einem Fluss von einem Krokodil gefressen. Die Fußballwelt steht unter Schock.

Das Reptil griff Ortiz im Cañas-Fluss in der Provinz Guanacaste an, als der Athlet von einer Brücke ins Wasser hüpfte, um sich abzukühlen. Dann schnappte das Krokodil zu – für den 29-jährigen Fußballspieler kam jede Hilfe zu spät. Um an die Leiche des Costa-Ricaners zu gelangen, musste die Polizei das Krokodil erschießen.

Krokodile genießen besonderen Schutz in Costa Rica

Zunächst versuchten Freunde dem Reptil in einem Kanu zu folgen – doch eine Aussage der örtlichen Polizei besagte, dass es Beamte waren, die das Krokodil töteten. Krokodile stehen in Costa Rica unter Artenschutz, es ist per Gesetz verboten, sie zu erlegen. „Es wurde alles versucht, um die Leiche zu bergen, ohne das Reptil zu verletzen, aber das war nicht möglich“, teilte die Polizei mit.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auf schockierenden Bildern, die in den Sozialen Medien viral gehen, ist zu sehen, wie das riesige Reptil mit dem Körper des Opfers im Maul durch das Wasser schwimmt. In einem weiteren Clip wird gezeigt, wie das Krokodil im Wasser erschossen wird, bevor Freunde des Fußballers die Leiche zum Flussufer tragen.

Ortiz – mit dem Spitznamen „Chucho“ - war Fußballspieler beim Amateurverein Deportivo Río Cañas und Vater von zwei Kindern im Alter von acht und drei Jahren. „Ruhe in Frieden, Chucho“, hieß es in einem Statement seiner Familie. Auch sein Arbeitgeber zollte Tribut und schrieb: „Mit tiefer Trauer machen wir den Tod unseres Spielers Jesús López Ortiz öffentlich, über den sich Gott freut.“