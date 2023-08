Was genau passiert ist, werden wohl erst die kommenden Tage zeigen. Aber im Netz kocht die Stimmung bereits hoch. Der Reihe nach: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Influencerin Ann-Kathrin Bendixen am Dienstag ein kurzes Statement.

„Kurz vor Start der neuen Staffel von ‚7 vs. Wild‘ gab es einen Vorfall mit Andreas Kieling“, schreibt die 23 Jahre alte Weltreisende. „Es handelte sich um eine für mich sehr unangenehme Grenzüberschreitung.“ Die Produktion habe umgehend reagiert und Kieling von der Teilnahme ausgeschlossen. „Andreas hat sich anschließend für den Vorfall bei mir entschuldigt. Damit ist das Thema für mich aktuell abgehakt“, beschließt Bendixen ihr Statement.

Worum es bei der Grenzüberschreitung geht, erfahren ihre über 300.000 Follower nicht. Stattdessen postet Bendixen Screenshots von Hass-Kommentaren, die ihr offenbar gerade zugehen. „Typisch Frauen mal wieder“, lautet einer davon. „Dass du Kieling vorwirfst, dich begrapscht zu haben oder whatever, ist einfach nur peinlich.“

Auch die Macher der deutschen Reality-Spielshow haben sich inzwischen zu Wort gemeldet. Auf dem Instagram-Account von „7 vs. Wild“ heißt es, aufgrund „eines Vorfalls“ zwischen Bendixen und Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada habe man sich noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Kieling nicht an der dritten Staffel teilnehmen zu lassen.

„Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten“, heißt es aus dem Team um den Webvideoproduzenten Fritz Meinecke weiter. Als Teampartner für Extremsportler Joey Kelly, mit dem Kieling ursprünglich hatte antreten sollen, sei inzwischen Ersatz gefunden worden.

Aus diesem Team wird wohl nichts mehr: Joey Kelly und Andreas Kieling. Instagram/7 vs.Wild

Viele Fans der Sendung, die mit durchschnittlich mehr als fünf Millionen Aufrufen pro Folge auf Youtube eine hohe Reichweite erzielt, lässt das Statement ratlos zurück. „Es wäre wirklich mega-korrekt, einfach mal direkt zu sagen was Sache ist und es nicht nur anzudeuten, um die Leute verrückt zumachen. Man könnte schon fast an einen PR-Move denken“, kommentiert ein Follower.

Zumal sich Andreas Kieling, einer der bekanntesten Tierfilmer Deutschlands, bislang noch nicht zu Wort gemeldet hat, von seinen Anhängern aber bereits leidenschaftlich verteidigt wird. Sein Ex-Teampartner Joey Kelly bekundete auf Instagram hingegen nur seine Freude an dem ihm neu zugeteilten Nachrücker-Kollegen, Free-Runner Jan Lange.

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“, an der auch Jens „Knossi“ Knossalla, Sascha Huber und Fritz Meinecke teilnehmen, ist bereits abgedreht und soll Ende des Jahres bei Youtube zu sehen sein. Anfang August wurden die Teilnehmer für 14 Tage in der Wildnis Kanadas ausgesetzt und mussten sich für die Survival-Show durch die Wildnis schlagen.