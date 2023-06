Long Covid: Robbie Williams unterbricht Konzert – „ich bin total am Arsch!“

Eigentlich ist Robbie Williams dafür bekannt, auf der Bühne herumzuwirbeln, von einem Bühnenrand zum anderen zu rennen, richtig Dampf abzulassen oben im Scheinwerferlicht. Eigentlich, denn bei seinem jüngsten Auftritt wollte dem Musiker dies nicht mehr recht gelingen.

Bei seinem Auftritt auf dem niederländischen Pinkpop-Festival am Wochenende wirkte er geschwächt – und musste die Show nach nur drei Songs abbrechen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den gesundheitlichen Zwischenfall berichtet.

Demnach hatte der 49-Jährige nach den drei Liedern um eine Unterbrechung gebeten. „Es ist Long Covid, nicht mein Alter, ihr Bastarde“, scherzte Williams. Und weiter: „Ich bin total am Arsch.“ Von seiner anhaltenden Erkrankung nach einer Covid-Infektion hatte der Musiker schon bei einem Konzert Anfang Februar in Köln auf der Bühne gesprochen.

Wie geht es mit seiner Europatournee weiter?

Was das für Williams anstehende Konzerte bedeuten könnte, ist noch nicht abzusehen; derzeit befindet er sich auf großer Europatournee, auf der er die Hits seiner 25 Jahre andauernden Karriere spielt. Bisher wurden noch keine Termine abgesagt, auch an geplanten Auftritten in Australien Ende des Jahres wird weiter festgehalten. Es scheint, als wolle Williams seine Fans auf keinen Fall enttäuschen.

So hatte er auch beim Pinkpop-Festival am Samstag nach nur kurzer Pause wieder die Bühne betreten. Wie in Mitschnitten des Auftritts zu sehen ist, konnte Robbie Williams die Show allerdings nicht mit gewohnter Energie zu Ende bringen: Er habe wieder und wieder nach Luft geschnappt, heißt es, und zwischen den einzelnen Songs längere Monologe eingebaut, um wieder zu Kräften zu kommen.