Désirée Nick und Thomas Gottschalk streiten sich: Wer sieht nackt schlimmer aus?

Jede Spitze gegen Désirée Nick hat ein Nachspiel. Das hätte gerade Thomas Gottschalk als Show-Profi wissen müssen. Trotzdem wagte der Moderator einen bissigen Kommentar – und musste nun einen Gegenschlag einstecken.



Tatsächlich ist es wenig charmant – man könnte gar sagen: frauenfeindlich – was Gottschalk jüngst in seinem Podcast „Die Supernasen“, den er gemeinsam mit Mike Krüger moderiert, über die Entertainerin sagte. „Désirée Nick nackt zu sehen“, holte Gottschalk in der aktuellsten Folge aus und richtete das Wort an seinen Co-Moderator: „Hast du einen schweren Schock?“

Nick hatte sich für die aktuelle Oktober-Ausgabe des Männerheftes Playboy fotografieren lassen – mit damals 66 Jahren (Ende September ist die Entertainerin dann 67 geworden) wurde sie zum bisher ältesten Model, das nackt auf der deutschen Ausgabe des Magazins zu sehen war. Für die Fotos und das einhergehende Statement gegen Altersdiskriminierung, der sich im medialen Kontext vor allem Frauen ausgesetzt sehen, hatte es viel Beifall gegeben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dass Thomas Gottschalk dies anders sieht – oder er zumindest einen kleinen Witz auf Kosten der 67-Jährigen reißen wollte – hat er nun in seinem Podcast deutlich gemacht. Doch Désirée Nick wäre nicht Désirée Nick, wenn sie den Kommentar auf sich beruhen ließe. In einem Instagram-Video holt sie nun zum Gegenschlag aus, wenn auch auf ähnlich flache Weise wie Gottschalk.

„Thomas Gottschalk, ich war viermal in deiner Show, erinnerst du dich nicht?“, richtet sie das Wort an den 73-Jährigen. Einmal habe sie dort sogar Spagat gemacht, so Nick, und nun, 15 Jahre später, mache sie der Moderator „dumm von der Seite an.“ Obgleich sie nicht nur das älteste Playboy-Covergirl aller Zeiten gewesen, sondern dem Heft auch das längste Interview gegeben habe, das dort jemals abgedruckt worden sei, finde er keine eleganten und charmanten Worte.



„Ich kann dir und dem Mike Krüger mit der Nase nur eins sagen“, schließt die Entertainerin, „wenn die Nick sich entblättert, ist das eine Denkmalsenthüllung. Wenn ihr euch entblättert ... ein Seil und zwei Glocken.“