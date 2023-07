Boris Becker und seine Verflossenen: Warum sie jetzt alle auspacken

Am 4. August läuft die Dokumentation „The Rise and Fall of Boris Becker“ beim Streamingdienst Paramount+. Sie ist nach der Dokumentation von Apple+ mit dem Titel „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, in der der 55-Jährige auch selbst mitwirkte, der nächste Versuch, sich dem Leben und der Figur Boris Beckers filmisch zu nähern.

Schon im Vorfeld der Ausstrahlung ist einiges los. Vor allem vonseiten der Ex-Partnerinnen Beckers schießt es gerade quasi aus allen Rohren. Vor ein paar Tagen hatte Noch-Ehefrau Sharlely „Lilly“ Becker bereits im Interview gegen den sechsfachen Grand-Slam-Gewinner ausgeteilt und ihn als „Narzisst“ und „Egoist“ bezeichnet.

Jetzt werden erste Details aus der neuen Doku bekannt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sagt die 47-jährige Becker im Film: „Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen.“ Sie habe sich „noch nie so hässlich, alt und ungewollt“ gefühlt.

Lilly Becker spricht von jenem Zeitraum, als der Tennisstar sie für die jüngere Alessandra Meyer-Wölden verlassen hatte. Zur Erinnerung: Von August bis November 2008 war Boris Becker mit der Tochter seines 1997 verstorbenen Managers Axel Meyer-Wölden zusammen. Zuvor war er bereits kurzzeitig mit Sharlely Kerssenberg liiert, die er dann schließlich im Juni 2009 heiratete.

Sind heute befreundet: Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden, hier beim Tribute to Bambi im vergangenen Jahr in Berlin. Future Image/Imago

Auch Alessandra Meyer-Wölden kommt in der neuen Dokumentation zu Wort. Die 40-Jährige erzählt laut Bild „offen wie nie“ über ihre damalige Zeit mit Boris Becker. Das Paar verlobte sich im Jahr 2008 völlig überraschend nach nur wenigen Wochen Beziehung.

Nur drei Monate später war es schon wieder vorbei: „Es war wie ein Märchen und wurde ein Tornado“, so Meyer-Wölden. Nach der Trennung sollen beide nie wieder miteinander gesprochen haben. Sie habe keinerlei Befindlichkeiten Boris Becker gegenüber. Es sei ihr aber wichtig, „gewisse Dinge, die er in aller Öffentlichkeit falsch dargestellt hat, richtigzustellen“.

Lösten 2008 nach drei Monaten ihre Verlobung auf: Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker Prager/Imago

Und was sagt Boris Becker zu alldem? Der Mann, der erst vor einem halben Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde und mit seiner neuen, in Italien aufgewachsenen Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro in Mailand wohnt?

Er lässt über seine Anwälte „aus Anlass aktueller Interviewäußerungen von Sharlely Becker“ mitteilen, dass die Aussagen seiner Noch-Frau sowie ihrer Anwältin zum Stand des Scheidungsverfahrens falsch seien. In der Mitteilung heißt es: „Das zuständige englische Familiengericht hat bereits im Juli 2019 aufgrund übereinstimmender Anträge beider Parteien entschieden, dass die Voraussetzungen für die Ehescheidung gegeben sind.“ Bereits nach Ablauf von 43 Tagen hätte jeder Ehepartner die Möglichkeit gehabt, beim zuständigen Familiengericht ein „decree absolute“ zu beantragen, „wodurch die Ehe endgültig und rechtskräftig geschieden wird“. Sharlely Becker habe dies jedoch bis heute nicht getan. Boris Becker hingegen habe vor rund drei Wochen „einen entsprechenden Antrag bei dem zuständigen Gericht eingereicht“.

Auch zu Vorwürfen, den gemeinsamen Sohn Amadeus (13) betreffend, nimmt Becker über seinen Anwalt Stellung: Mit öffentlichen Äußerungen in Bezug auf Amadeus und der Kundgabe „privater Details der Ehe“ verstoße Sharlely Becker gegen gerichtliche Beschlüsse. Aufgrund dieser „Missachtung gerichtlich auferlegter Pflichten“ würden ihr „empfindliche Geldstrafen, im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe“ drohen.

Beckers Noch-Frau hatte gegenüber der Bild-Zeitung bereits betont, sie lasse sich „nicht den Mund verbieten“. Ihre Anwältin hatte zum Scheidungsverfahren erklärt: „Was Scheidung und Unterhaltszahlungen angeht, gibt es leider keinen neuen Stand. Beides scheint Herr Becker einfach zu ignorieren.“