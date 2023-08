Gwyneth Paltrow hat ein Video auf Instagram veröffentlicht. Darunter steht: „Einsamkeit ist ein menschlicher Zustand, aber in den vergangenen Jahren haben zunehmende Isolation und fehlende Gemeinschaft unser Leben noch mehr zersplittert.“ Gemeinsam mit Airbnb wolle sie „die Welt etwas weniger einsam machen“. Deshalb vermiete sie ihr Gästehaus, Teil des weitläufigen Anwesens, auf dem sie selbst mit ihrem Ehemann Brad Falchuk lebt, an zwei beliebige Personen.

Im Video gibt sie eine Tour durch ihr „beautiful little guesthouse“, wie Paltrow es nennt. Die zweigeschossige Maisonette im Landhausstil lässt jedenfalls keine Wünsche offen: Paltrow führt durch eine freundlich-hell eingerichtete Wohnküche mit kleiner Bar und einem Kamin; ein Bad mit großer Wanne gibt es auch, das Esszimmer liegt direkt am Weinkeller. Die Terrasse gibt den Blick auf die Natur des kalifornischen Montecito frei, Paltrows Outdoor-Pool ist größer als die Becken von so manchen öffentlichen Freibädern.

Das Video ist als „bezahlte Werbepartnerschaft“ gekennzeichnet. Nach der Haustour schwenkt die Kamera auf den CEO von Airbnb, Brian Chesky. „Findest du, dass sich das Haus gut eignet, um es auf Airbnb zu schalten?“, hört man Paltrow mit flötender Stimme fragen. „Ich habe schon einige Zuhause gesehen, und das ist eines der besten, die mir je untergekommen sind“, so Chesky.

„Goop“ ist Paltrows eigenes Wellnessunternehmen

Neben der Werbung für die Immobilienplattform nutzt Paltrow die Aktion auch für eigene Marketingzwecke. Auf dem Waschbecken im Badezimmer stehen sämtliche Kosmetikprodukte ihrer Luxus-Lifestyle Marke „Goop“, die Paltrow 2008 gegründet hat. „Eure Haut wird am Ende auf jeden Fall besser sein als vorher“, sagt Paltrow und strahlt.

Die Absicht von Paltrow und Airbnb, die „Welt ein bisschen weniger einsam zu machen“, mag vielleicht einigermaßen von Herzen kommen, doch vor allem handelt es sich hierbei um eine raffinierte Werbekampagne – die die Teilnehmenden bestimmt einiges kosten wird. Wie hoch der Preis für eine Nacht in Paltrows Gästehaus genau sein wird, ist noch nicht bekannt.

Die Buchung soll ab dem 15. August um 10 Uhr möglich sein, die Übernachtung ist ausschließlich auf den Samstag, den 9. September datiert: Check-in ist nach 16 Uhr, Check-out bis 11 Uhr am nächsten morgen. Nicht viel Zeit also, um sich auf dem luxuriösen Anwesen auszutoben oder zu versuchen, eine lebenslange Freundschaft mit Gwyneth Paltrow zu knüpfen.

Dabei heißt es im Untertext: „Womöglich begegnen wir uns als Fremde, ich hoffe aber, dass wir bei einem köstlichen Abendessen Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte finden.“ Das Dinner soll mit ihr und ihrem Mann stattfinden: „Ihr dürft euch eure Weinflasche aussuchen, die ihr wollt.“

Gemischte Reaktionen auf Social Media

In der Beschreibung der Anzeige auf Airbnb steht nicht, wie die beiden Gäste schlussendlich ausgewählt werden. Dafür gibt es aber jede Menge werblich klingende Versprechen, die einen „verjüngenden Aufenthalt“, ein Selfie (mit Paltrow?), emotionale Gesundheit zum „mit nach Hause nehmen“ und eine Fülle an „Goop“-Produkten garantieren.

Auf Social Media existieren gemischte Gefühle gegenüber dem gemachten Angebot. Wobei jene die Aktion besonders toll finden, die meist selbst berühmt sind, und der Ärger besonders bei den kleineren Instagram-Accounts aufkommt. Das vor drei Tagen hochgeladene Viedo hat bereits mehr als zwei Millionen Aufrufe und über 3000 Kommentare. Die Schauspielerin Selma Blair hat mit Kussmund-Smiley kommentiert, sie sei schon auf dem Weg. Rachel Zoe, eine amerikanische Modedesignerin, schreibt: „Nimm mich, bitte!“. Paltrows Fans verlinken sich gegenseitig unter dem Beitrag, wohl halb aus Spaß, und kommentieren: „Los, wir machen einen Girls Trip!“



„Wer soll sich das denn leisten können?“, schreibt ein User, der das Angebot weniger lustig findet. „Gwen, das hier ist Instagram, hier vernetzen sich normale Bürger, die sich gerade so die Miete leisten können.“ Der Kommentar hat 450 Likes. „Du verstehst aber, dass die einsamsten und isoliertesten Menschen unserer Gesellschaft arm sind?“, fragt ein anderer Account. „Es muss schon anstrengend sein, immer was verkaufen zu wollen“, schreibt ein Dritter. Dabei steht noch keine konkrete Summe im Raum. Aber es scheinen schon alle zu ahnen: Der Spaß wird wohl kosten.