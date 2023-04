Interview: Sind Cathy und Mats Hummels bald wieder ein Paar?

Die Ehe war schon vorher trubelig und immer wieder Anlass zu Spekulationen über Trennung und Versöhnung. Im vergangenen Herbst war es dann offiziell: Cathy Hummels und Mats Hummels trennten sich. Im Dezember 2022 wurde die Ehe zwischen dem Profi-Fußballer und der umtriebigen Influencerin offiziell geschieden.

Gemeinsamer Trip nach Dubai

Seitdem macht hauptsächlich Cathy Hummels von sich reden. Erst mit dem Kauf einer riesigen Villa in München, dann mit Geständnis, als Single wesentlich freizügiger leben zu können als in ihrer Ehe.

Die Frau weiß also, wie man im Gespräch bleibt und so verwundert es nicht, dass das getrennte Paar mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig unlängst zusammen den Urlaub in Dubai verbrachte.

Dann gibt es wieder ein paar Spitzen gegen den Ex, worauf wieder etwas Nettes folgt, wie sie Unternehmerin nun in einem Interview mit der Bild-Zeitung gestand: Den Hochzeitsanzug, den Mats Hummels trug, fischte seine Ex nun aus dem Müll: „Ich habe ihn aus dem Mülleimer geholt. Das konnte ich nicht akzeptieren. Wir sind geschieden, aber das bringe ich nicht übers Herz.“ Und weiter: „Dieser Anzug ist was Besonderes. Eine Erinnerung, welche man nicht einfach entsorgt.“