Heidi und Leni Klum: Sind Dessous-Fotos von Mutter und Tochter okay?

Modelmutter Klum posiert für eine Werbekampagne erneut mit ihrer Tochter in Unterwäsche. Die freizügigen Fotos kommen nicht bei allen gut an.

Seit Leni Klum 18 geworden ist, tritt sie regelmäßig in der Öffentlichkeit auf – oft an der Seite ihrer Mutter. imago images

Man wird in nächster Zeit kaum um sie herumkommen: Die Fotos von Heidi und Leni Klum, die im Rahmen einer neuen Werbekampagne für das italienische Wäschelabel Intimissimi aufgenommen wurden, hängen nun auf Werbetafeln in ganz Deutschland. Auch online posten Deutschlands umtriebigstes Model und die ebenfalls modelnde Tochter fleißig Bilder – zur Freude ihrer Fans, aber auch zum Ärger vieler Kritiker.

Während Heidi Klum bei Instagram die Kommentarfunktion bereits abgeschaltet hat, kann man auf dem Account ihrer gerade 19 Jahre alt gewordenen Tochter noch lesen, wie die Internetgemeinde auf die Fotos reagiert.

„Irgendwie ist es komisch, Mutter und Tochter in Unterwäsche zu sehen. Ich meine, wer würde sich mit seiner Mutter so fotografieren lassen?“, fragt eine Nutzerin. Ein anderer User schreibt: „Ich wäre nicht stolz darauf, meine Tochter auf diese Weise zu zeigen. Ich würde mich schämen und traurig fühlen.“

Es gibt aber auch Menschen, die die Aufnahmen verteidigen. Eine Nutzerin meint: „Wie prüde manche hier sind. Labern was von Frauen müssen zusammenhalten und sollen mehr Selbstbestimmung bekommen, aber flippen dann aus, wenn sich zwei wunderschöne, selbstbewusste Frauen in Unterwäsche zeigen. Kommt mal klar!“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Klums sich gemeinsam für das Wäsche-Label in Szene setzen. Schon um Weihnachten herum gab es eine Kampagne, damals posierten die beiden in roter Unterwäsche, was ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte. Im Gespräch mit der US-Zeitung Sun wies Klum damals Kritik am Mutter-Tochter-Dessous-Shooting zurück: „Ich sehe, wie wohl sie sich in meiner Nähe fühlt. Es gibt keine Probleme mit ihrem Körper oder uns. Wir tanzen in unserer Unterwäsche durch das Studio – es ist ihr völlig egal.“ Klum sagte, sie sei einfach froh, dass ihre Teenager-Tochter immer noch etwas mit ihrer Mama unternehmen möchte. „Es macht mich stolz. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich geerdet ist und dass sie sich selbstsicher fühlt.“