Iris Klein äußert sich: Steht der neue Freund der Katzenberger-Mutter der AfD nahe?

Zuletzt hatte die Mutter von Daniela Katzenberger einen Rosenkrieg öffentlich ausgetragen. Nun steht sie mit einem neuen Partner wieder in den Schlagzeilen.

Iris Klein – lange Zeit war dieser Name nur eingefleischten Trash-TV-Fans ein Begriff. Seit sie in einen äußerst öffentlichen Rosenkrieg samt Fremdgehgerüchte mit ihrem Noch-Ehemann verstrickt ist, hat die Bekanntheit der Mutter der beiden Reality-Darstellerinnen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser allerdings schlagartig zugenommen. Plötzlich schreiben selbst die seriöseren Medien über Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke.

Woelke, das ist die Frau, mit der ihr Mann Iris Klein nach ihren Darstellungen betrogen haben soll. Aktuell soll Peter Klein, so gibt die 56-Jährige auf Instagram an, die Scheidungspapiere nicht unterschreiben. Großes Interesse herrscht indes auch an der neuesten Episode ihres Liebeslebens.

Denn Iris Klein hat offenbar einen neuen Partner, den sie auf sozialen Medien bloß „Mr. T“ nennt. Wer hinter dem Spitznamen steckt, will nun die Bild herausgefunden haben: Bei dem Mann soll es sich um einen Unternehmensberater handeln, der seit Jahren in Ungarn lebt – und der auch selbst auf Social Media kein Unbekannter ist. Unter dem Pseudonym „Toto Corleone“ soll er teils provokante Statements geteilt haben; er habe in seinen Posts mit der AfD sympathisiert, heißt es bei Bild, oder sich kritisch über die deutsche Unterstützung für die Ukraine geäußert.

Zu einem Dementi will sich Iris Klein nicht hinreißen lassen

Das entsprechende Facebook-Profil ist laut Bild nicht mehr online, auch auf Instagram findet sich kein „Toto Corleone“ mehr. Gegenüber der Zeitung wollte sich Iris Klein dennoch nicht zu einem Dementi hinreißen lassen: „Ich kann nichts dafür, was er mal gepostet hat, bevor wir uns kennengelernt haben“, wird die Reality-Darstellerin am Montag (19. Juni) mit Blick auf ihren „Mr. T“ auf bild.de zitiert – eine Aussage, die nahelegt, dass es in der Vergangenheit tatsächlich fragwürdige Äußerungen durch ihren neuen Partner gegeben hatte.

Auf ihrem eigenen Instagram-Account thematisiert Iris Klein die Schlagzeilen um ihren neuen Freund gleichwohl nicht. Dort veröffentlichte sie jüngst stattdessen Werbung für Kosmetikprodukte sowie Videos, die sie beim Sport mit Tochter Daniela Katzenberger zeigen – und sammelte Ideen für Racheaktionen gegen ihren Noch-Ehemann Peter Klein. Einzig ein Video, das sie in einer Story postete, könnte auf die Vorwürfe gegen ihren neuen Freund gemünzt sein: „Denkt dran … glaubt nicht alles, was die Presse schreibt“, textete Iris Klein zu einem Video, das ihre Kaffeetasse zeigt. Darauf ist der Spruch zu lesen: „Schön, dass es dich gibt.“