Während der überwiegende Teil westlicher Stars und Sternchen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine derzeit jegliche Reisen nach Moskau, Sankt Petersburg und Co. meidet, plant Johnny Depp seinen ersten Russland-Besuch seit mehr als fünf Jahren. Der Grund seiner Reise: Mit der russischen Band Yamore soll der Hollywoodstar einen Song aufnehmen.

„Vergangene Woche hatten wir ein Videogespräch mit dem Team von Johnny Depp“, sagte ein PR-Manager von Yamore gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass. Depps Ankunft in Russland ist für den 10. November geplant – er soll mindestens drei Tage im vom Westen mehrheitlich isolierten Land verbringen. Es ist geplant, dass Depp mit der russischen Band gemeinsam einen Song aufnimmt.

Depp-Tour durch Kaliningrad

In mehreren russischen Medien heißt es, der Schauspieler werde wohl einen Gitarrenpart für das Lied der russischen Gruppe aufnehmen. Das Leitmotiv der Komposition soll „die Komplexität des Lebens und das Positive darin“ sein, so der PR-Manager der Yamore-Band. Depps Russland-Reise führt ihn querbeet durch die Ostsee-Enklave Kaliningrad (ehemals Königsberg) – man erwartet ihn in Selenogradsk, Swetlogorsk, auf der Kuhrischen Nehrung und im Dorf Jantarny.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Wenn alles reibungslos verläuft, wird Depp sogar ein Konzert geben“, kündigte der Manager an. Zwar befinde sich der Jack-Sparrow-Darsteller nicht in seiner Bestform – er leide an erhöhtem Blutdruck und hohen Cholesterinwerten –, wenn jedoch gesundheitlich bei ihm nichts dazwischenkommt, soll er im Spätherbst in Russland aufschlagen. Für die Reise soll der 60-jährige Amerikaner bis zu 370.000 US-Dollar bekommen.



Nach Angaben der Yamore-Band laufen die Verhandlungen zu Johnny Depps Russland-Tour bereits seit mehr als zwei Jahren. Allerdings wurde seine Reise mehrere Male verschoben, da sich Depp und seine ehemalige Frau Amber Heard monatelang im Gericht gegenübersaßen.