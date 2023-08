Rapper Kanye West sorgt mal wieder für Aufregung – dieses Mal während seines Sommerurlaubs in Italien mit seiner neuen Liebschaft Bianca Censori. West, der sich seit längerem nur noch „Ye“ nennt, fiel gleich mit mehreren provokanten Outfits auf.



In Florenz ließ er sich zum Beispiel barfuß in der Innenstadt ablichten – in der nach Mailand zweitwichtigsten Modestadt Italiens ein Fauxpas. Aber auch Censori sorgt mit ihren Looks für Unverständnis am „schönsten Stiefel Europas“.

Die gebürtige Australierin stolzierte zum Beispiel in einem schwarzen Bustier durch die Innenstadt von Florenz. Dieses war ihr allerdings drei Nummern zu klein – der Fantasie wird rein gar nichts überlassen. Den Look vervollständigten schwarze Leggins und ein Buch als befremdliches Accessoire. In einem Instagram-Post fragte Censori ihre knapp 19.000 Follower: „Welche Bücher lest ihr dieses Jahr?“

Ein weiteres fragwürdiges Outfit hatte die 28-Jährige wenige Tage zuvor getragen: ein sehr transparentes Oberteil ohne BH, dazu wieder enge Leggins und weiße High Heels. Das Oberteil aus dünnem Stoff verschmolz quasi mit ihrer Hautfarbe, was den Eindruck verstärkte, die Frau sei einfach nackt unterwegs.



West trug indes auch Leggins, schwarze allerdings, dazu einen riesigen Pullover in Lederoptik. Mehrere Stunden sollen die beiden in einem edlen Restaurant in Florenz verbracht haben. In der Kommentarspalte unter einem geposteten Bild von West kritisierten viele das Promi-Paar für den gewählten Style.

Italiener sind not amused

User erinnerten das Pärchen daran, dass sie ein fremdes Land besuchten, das auch in Sachen Mode im Geiste seines recht konservativen katholischen Erbes stehe. Besonders Censoris Kleidungsstil wurde von italienischen Nutzern als respektlos ihnen gegenüber empfunden. „Es ist eine Schande! Wir brauchen diesen Müll in Italien nicht“, heißt es, oder „stilvolle Italiener werden sicher nicht beeindruckt sein“.

Andere User erkennen eine prägnante Ähnlichkeit zwischen Censori und der ehemaligen Frau von West, Kim Kardashian. „Im wahrsten Sinne des Wortes eine Kopie von Kim“, schrieben Fans, „wie Kim, nur noch heißer“, finden andere Nutzer.



Kanye West und Bianca Censori haben im Januar dieses Jahres in einer privaten Zeremonie in Beverly Hills eine Art Hochzeit vollzogen; die Feier fand etwa zwei Monate nach der Scheidung des Rappers von Kim Kardashian statt. Censori arbeitet seit drei Jahren für Yeezy, die Designfirma des Rappers.