Pamela Anderson: Darum trägt die „Baywatch“-Ikone kein Make-up mehr

In ihrem Zuhause auf Vancouver Island, vor der Küste Kanadas, scheint Pamela Anderson ein gänzlich neues Leben weit weg von jeglichem Hollywoodglamour zu führen. Während ihre Looks vergangener Tage auf Social Media immer wieder mal hochleben – unter dem Hashtag #Pamcore werden ihre Outfits aus „Barb Wire“ nachgestellt und die Anleitungen für ihre Hochsteckfrisuren tausendfach geteilt –, beackert die Schauspielerin in Gartenhandschuhen und aufgekrempelten Jeans ihren 15.000 Quadratmeter großen Gemüse- und Rosengarten.

Wie die 56-jährige „Baywatch“-Ikone der Zeitschrift Elle erzählte, gab sie ihren charakteristischen Look, zu dem dünne Augenbrauen, kräftiger Kajal und glossy Lippen gehörten, im Jahr 2019 auf. Damals starb ihre Visagistin Alexis Vogel an Brustkrebs. Sie sei die Beste gewesen, sagt Pamela Anderson: „Und seitdem habe ich das Gefühl, dass es ohne Alexis einfach besser für mich ist, kein Make-up zu tragen.“

Und so sieht man Anderson bei ihren Büchertouren und den jüngsten Auftritten, etwa für eine Kampagne des kanadischen Modelabels Aritzia, in einem reduzierten Look, praktisch ohne Make-up. Sie ist, verglichen mit den früheren Auftritten, kaum wiederzuerkennen und wirkt dennoch im Einklang mit sich. Auf Social Media bekommt sie viel Zuspruch für ihr natürliches Aussehen: Sie sehe so viel besser aus als geschminkt.

Im Interview sagt die berühmteste Rettungsschwimmerin der Welt, dass sie zu Beginn ihrer Karriere nicht viel Einfluss auf ihr Aussehen gehabt hätte: „Ich habe einfach mitgemacht, was die Leute mir gesagt haben, was ich tun soll.“

Ihren neuen Look empfinde sie als „befreiend, lustig und auch ein wenig rebellisch“. Das Gegenteil von dem zu tun, was alle tun, bereite ihr Vergnügen. Außerdem, fügt sie hinzu: „Ich glaube, mit zunehmendem Alter sehen wir alle ein bisschen komisch aus.“ Sie lache manchmal über sich selbst, wenn sie in den Spiegel schaue und frage sich, was mit ihr passiert. Es sei wie eine Reise, aber größtenteils eine glückliche. „Ich fühle mich verwurzelt. Ich fühle mich gut. Mir geht es gut.“

Dem Pamcore-Hashtag, der auf Instagram und TikTok zu finden ist, sei sie nicht gefolgt. „Meine Kinder haben mir davon erzählt, weil ich diese Apps nicht auf meinem Handy habe.“ Des Interesses an ihr sei sie sich aber bewusst. Ihr 90er-Jahre-Stil sei „wild und hemmungslos“ gewesen, zur Oscar-Party 2001 trug sie entgegen aller Dresscodes oder Gepflogenheiten Jeans-Minirock und einen mehr als offenherzigen Ausschnitt.

Red-Carpet-Style, so oder so: Liz Hurley und Pamela Anderson 2001 bei der Vanity-Fair-Oscar-Party Allstar/imago

Heute arbeitet das Sexsymbol von einst in ihrem Garten oder schreibt Bücher. Und schafft so vielleicht einen neuen Pamcore-Trend, wer weiß?



Schließlich ist der No-Make-up-Look schwer angesagt. Stars wie Jennifer Aniston gewähren ihren Followern immer wieder mal vermeintlich ungeschminkte Einblicke in ihren Alltag. Natürlich steckt auch hinter diesen Bildern eine Inszenierung. Besonders deutlich wurde das bei Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow, die vor ein paar Jahren ihre berühmten Freundinnen zu einem „No Make-up“-Dinner einlud. Dahinter steckte am Ende aber vor allem der Produkttest für ein neues Hyaluronserum ihrer Marke Goop.



So ist es oft: Hinter der No-Make-up-Inszenierung stecken teure Kosmetikprodukte, etwa getönte Feuchtigkeitscremes statt schwerer, matter Foundations, die aber am Ende das Gleiche kosten.