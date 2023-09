In der Nacht zum Donnerstag wurden im amerikanischen Bundesstaat New Jersey die MTV Video Music Awards (VMAs) ausgerichtet. Mit insgesamt neun Awards war Taylor Swift – wie so oft – die große Gewinnerin des Abends. Gleichzeitig wurde die Sängerin auch zur Verliererin, wie ein Videoclip zeigt, der momentan in den sozialen Medien kursiert.

Zu sehen ist die 33-Jährige, wie sie offenbar vergeblich nach einem Teil ihres Diamantrings sucht und umherstehende Leute auf ihre unerfreuliche Situation aufmerksam macht. Auch das Veranstaltungspersonal wurde alarmiert und ging mit Taschenlampen auf die Suche. Dabei sei die Sängerin noch zu Beginn des Abends mit dem 12.000 Dollar (rund 11.200 Euro) teuren Ring über den roten Teppich gelaufen, berichtet die Promi-Nachrichtenseite E-Online.

help taylor broke her ring😭😭 pic.twitter.com/nJXeZraVLf — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) September 13, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Allen Widrigkeiten zum Trotz scheint Swift die Abendveranstaltung aber genossen zu haben. Und dazu hatte sie auch allerlei Grund: Denn mit bis dato insgesamt 23 Awards ist sie nun auf dem besten Wege, die Musikikone Beyoncé vom Thron zu stoßen, die bisher 30 VMA-Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte. Beyoncé selbst tauchte in diesem Jahr gar nicht erst auf.