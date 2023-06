Wer es nicht besser weiß und bei YouTube unvorbereitet über diesen Beitrag stolpert, der wird erschrecken. In einem noch immer abrufbaren Video vom 12. Mai wird der Sänger für tot erklärt. „Nino de Angelo (†60) ist tot!“, ist der Titel des Clips, der bislang mehr als 17.000-mal angeklickt wurde.



Auch von einer Beisetzung in Karlsruhe ist die Rede – der Stadt in Baden-Württemberg, in der Nino de Angelo im Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione zur Welt kam. Im Video referiert eine monotone Frauenstimme in gebrochenem Deutsch die Stationen im Leben des „Jenseits von Eden“-Interpreten.



Die Textpassagen sind größtenteils wortwörtlich aus dem Wikipedia-Eintrag über den in Wahrheit erst 59 Jahre alten Musiker italienischer Abstammung übernommen, dazu werden wechselnde Fotos von de Angelo eingespielt.

Die Sache ist nur: Nino de Angelo ist gar nicht tot, die Nachricht, die im Video suggeriert wird, ist ein Fake – eine Falschmeldung der übelsten Sorte. Der Sänger hat sich nun via Instagram selbst zu Wort gemeldet und schreibt auf seinem Account zu einem Screenshot des Clips: „Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“



Damit gibt er besorgten Fans Entwarnung, gleichzeitig scheint es der Sänger mit Humor zu nehmen. Er schreibt nämlich auch: „Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen.“ Ein kleiner Hinweis auf seinen Auftritt in der ARD-Show „Schlagerbooom Open Air“, die Silbereisen am 1. Juli live aus Kitzbühel präsentiert.

Ein Kanal, der weitere Videos zu vermeintlichen Todesfällen veröffentlicht

Doch wer steckt hinter der Falschmeldung bei YouTube? Der Name des Kanals ist „Nachrichten 555“, er hat 11.500 Subscriber und als Symbol eine Filmklappe in Schwarz-Rot-Gold. In der Selbstbeschreibung steht: „Wenn Sie ein Fan von Dramen der 60er, 70er, 80er Jahre sind und immer über das Leben berühmter Schauspieler auf dem Laufenden sein möchten, dann folgen Sie mir, ich werde die neuesten Nachrichten über berühmte Schauspieler aus Hollywood aktualisieren.“



Auf dem Kanal finden sich viele weitere Videos zu vermeintlichen Todesfällen. Die Überschriften sind stets ähnlich reißerisch. Erst am Freitag wurde ein Video unter dem Titel „Das deutsche Fernsehen trauert um Daniel Hartwich“ hochgeladen. Und vor zwei Wochen wurde der niederländische Popstar Eloy de Jong für tot erklärt.

War schon mehrfach schwer krank: Nino de Angelo, hier bei einem Auftritt in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ vor einigen Tagen im Europapark Rust Star Media/Imago

Im Fall von Nino de Angelo ist die Falschmeldung auch deshalb geschmacklos, weil der Sänger schon mehrfach schwer erkrankt war. 2009 wurde ihm wegen der Immunschwächekrankheit ITP die Milz entfernt und er musste sich einer Chemotherapie unterziehen.



Im März 2016 musste sich de Angelo einer Notoperation am Herzen unterziehen und bekam zwei Bypässe gelegt. Im Juni 2016 wurde bei ihm COPD diagnostiziert. Vor drei Jahren sagte er in einem Interview, er habe „vielleicht noch fünf Jahre – sonst wäre ich wohl ein medizinisches Wunder.“



Umso entsetzter sind seine Fans auch von der falschen Todesmeldung. Auf Instagram schreiben sie: „War echt kurz geschockt. Was ist mit der Menschheit nur los, so einen Schwachsinn zu posten“ und „das ist wirklich unmöglich, was sind das alles für kranke Menschen? Ich freue mich, dass es dir gut geht und wir dich sehen.“