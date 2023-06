Aurora Ramazzotti: Hasskommentare nach Baby-Posting bei Instagram

Aurora Ramazzotti, 26, ist die Tochter des italienischen Sängers Eros Ramazzotti und der schweizerisch-italienischen Moderatorin Michelle Hunziker. Im März dieses Jahres wurde ihr Söhnchen Cesare geboren, Hunziker damit zur 46 Jahre jungen Großmutter.

Seitdem ist auf dem Instagram-Account von Aurora Ramazzotti, der stolze 2,6 Millionen Follower hat, jede Menge Babycontent zu sehen. Die junge Mutter mit Tragetuch im Supermarkt, nackte Füßchen auf dem Stillkissen, ein trinkendes Baby an der Brust.

Eigentlich nichts Besonderes, sollte man meinen. Doch mit ihrem jüngsten Posting, in dem die modelnde Moderatorin ihren Alltag mit einem knapp drei Monate alten Baby beschreibt, hat Ramazzotti erstaunlich viele Hasskommentare auf sich gezogen.

Sie listet eigentlich nur auf, wie ihr Tag mit Kind gerade so aussieht: Um 7 Uhr Erwachen mit einem Lächeln, dann folge eine Musiksession mit Krabbeln und fragwürdigen Tänzen. Da sie als Mutter überzeugt sei, dass Sohnemann ein Wunderkind ist, stimuliere sie ihn mit allen Sinnen. Anschließend gibt es Essen, dann schreie Cesare in der Hoffnung, „dass jemand nachgibt und ihm noch ein paar Milliliter zum Genießen gibt“. Eine weitere Notiz lautet: „Verdauung manchmal turbulent.“ Um 11 Uhr sei Schlafenszeit, und dann wiederhole sich alles von vorn.

So weit, so harmlos, könnte man meinen. Doch nicht alle Follower finden den Einblick in einen vollgepackten Vormittag mit Baby nur niedlich oder nachvollziehbar. In den Kommentaren ist Unverständnis darüber zu lesen, dass man alles, was das Kind tut, so detailliert aufzählen muss. „Genieß doch all das, ohne das Bedürfnis zu haben, unbedingt alles erzählen zu wollen“, beschwert sich eine Userin. Eine andere schreibt: „Was buchstäblich jede Mutter auf der Welt tut. Aber hey, in Mailand ist sogar ein Furz instagramwürdig.“

Aurora Ramazzotti hat abgestillt: Auch hierfür hagelte es Kritik

Etliche Fans springen Aurora Ramazzotti natürlich auch bei, aber in Sachen Shitstorm hat die 26-Jährige schon öfter einstecken müssen. Erst kürzlich wurde sie heftig dafür kritisiert, dass sie ihr Baby nicht mehr stillt. Nachdem sie in ihrer Story geschrieben hatte: „Mama hat keine Milch mehr, aber essen müssen wir ja trotzdem, also ist Mama auf Milchersatz umgestiegen. Es ist keine mehr da, du hast alles abgesaugt“, brach sich die Empörung Bahn. Einige User wollten wissen, warum sie nicht mehr stille.

Auch ein Video, das die junge Mutter auf einem Konzert zeigte, verärgerte viele Fans. „Musst du dein Baby nicht stillen?“, kommentierte eine Followerin. „Hauptsache, du hast Spaß und lässt dein Baby allein. Dabei ist es noch so klein, dass es seine Mama, also dich, dringend braucht“, schrieb eine andere.

Die junge Mutter versucht, die Kommentare locker zu nehmen, verteidigt sich auch hin und wieder: Mütter sollten nicht für ihre Entscheidung kritisiert werden, ob sie nun stillen oder nicht. Unaufgeforderte Ratschläge brauche es in dieser Situation nicht.

Berühmte Mutter: Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti 2018 bei einem Galaabend in Mailand. Manuele Mangiarotti/imago

Das Model hat einschlägige Erfahrungen mit Hasskommentaren, gleichzeitig aber bezieht sie über Instagram einen großen Teil ihrer öffentlichen Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch, die Gefolgschaft an privaten Momenten teilhaben zu lassen. Ein Dilemma, aus dem nicht nur das Model schwerlich herauskommt, sondern auch all ihre influencenden Kolleginnen und Kollegen.

Dass Ramazzotti die Negativkommentare zu schaffen machen, hat sie bereits in der Vergangenheit erzählt: „Die Gemeinheiten einiger Leute auf meinem Profil hatten ein unerträgliches Ausmaß erreicht“, sagte die 26-Jährige im März dieses Jahres im Interview mit der italienischen Vanity Fair.

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft habe sie die Reißleine gezogen, um sich zu schützen. Sie habe anfangs nicht über ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien gesprochen, „auch weil ich am Limit war. Ich musste die Verbindung trennen.“ Erst nach ein paar Monaten habe sie angefangen, wieder etwas mehr zu teilen, „aber nicht viel, weil ich die Schwangerschaft nicht ausnutzen und die Leute nicht verärgern wollte“.

Sie sei aufgeregt gewesen, habe auch Angst gehabt, als sie erfuhr, dass sie schwanger sei. „Die Leute akzeptieren nicht, dass man diese Sache anders erleben kann als mit Begeisterung“, sagte sie im Interview.

Ob die Negativkommentare bei Michelle Hunzikers Tochter nur eine übliche Begleiterscheinung ihrer Bekanntheit sind oder andere Ursachen haben, ist schwer zu sagen. Aurora Ramazzotti jedenfalls postet auch zu anderen Themen. Nach dem Tod von Silvio Berlusconi am Montag wandte sie sich an Kritiker des früheren italienischen Ministerpräsidenten. „Das Konzept der Denkfreiheit wurde von Social Media komplett zerstört. Nein, niemand hat das Recht, sich über den Tod zu freuen, ihn zu feiern (...). Nein, es spielt keine Rolle, dass er Politiker war (...). Du hattest 86 Jahre Zeit, um über ihn zu sagen, was du wolltest“, schrieb sie bei Instagram.

Ihre Mutter Michelle Hunziker kannte Berlusconi gut. Die Moderatorin war mit dem Politiker befreundet und arbeitete auch für sein Medienunternehmen Mediaset. Auf Instagram nahm Hunziker mit den Worten Abschied: „Ich werde dich vermissen, und alle Menschen, die das Glück hatten, dich als Menschen zu kennen, werden dich vermissen. Ich wünsche dir eine gute Reise ins Licht. Ich hab dich lieb. Michelle.“