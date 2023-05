Unterhalt: Boris Becker zahlt nichts mehr an seine Ex Lilly

Die Ex der Tennislegende beschwert sich in einem Interview in sehr deutlichen Worten über den Vater ihres Sohnes Amadeus.

Diese Beckers! Um Schlagzeilen braucht man sich bei der Tennislegende und seinen Frauen jedenfalls nicht sorgen, die kommen ganz alleine durch die Tür. Nachdem Boris Becker unlängst von sich reden machte, als er offenbar aus finanziellen Gründen seinen Hauptwohnsitz zu Muttern ins heimische Leimen verlegte, macht nur Ex-Frau Lilly von sich reden.

In einem Video bemängelt sie Beckers angeblich mangelndes Interesse am gemeinsamen Sohn Amadeus (13): „Es tut mir weh, wenn ein Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert. Ich bin seit 2018 die einzige Bezugsperson für Amadeus. Dabei wollte mir Boris nach unserer Trennung sogar das Sorgerecht entziehen lassen“, so Lilly Becker, die dann nachlegt und behauptet, dass Becker seit April vergangenen Jahres keinen Sorgerechtsunterhalt mehr gezahlt habe.

Und offenbar sieht Lilly Becker keinen Grund für eine Aussprache mit dem Ex: „Nicht ich bin Schuld, dass er (Boris Becker, Anm. d. Red.) ins Gefängnis kam. Seinen guten Ruf hat er ganz allein ruiniert. Hätten wir nicht unseren Sohn, würde er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen“, so Lilly Becker gegenüber der Bild-Zeitung.