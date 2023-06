Megan Fox: Republikaner behauptet, sie zwinge ihre Söhne, Mädchenkleidung zu tragen

Megan Fox, hier auf einem Event in New York im vergangenen Jahr, wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Megan Fox, hier auf einem Event in New York im vergangenen Jahr, wehrt sich gegen die Vorwürfe. imago images

Der Begriff „Clout Chaser“, also jemand, der zwanghaft „Strahlkraft verfolgt“, findet in den USA immer häufiger Verwendung. Gemeint ist damit eine Person, die politischen oder gesellschaftlichen Einfluss darüber erreichen will, sich öffentlich mit berühmten Persönlichkeiten anzulegen. Etwa dadurch, dass sie einen Promi in den sozialen Medien diffamiert, um so bestimmte Grundsätze und Ideen zu verbreiten.

Mit einem solchen „Clout Chaser“, so meint sie, hat es aktuell auch Megan Fox zu tun. „Ich möchte Ihnen diese Aufmerksamkeit wirklich nicht schenken, denn Sie sind eindeutig ein ,Clout Chaser‘, aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen“, schrieb die 37-Jährige am Sonntag (13. Juni) auf Instagram. „Unabhängig davon, wie verzweifelt Sie sein mögen, um Reichtum, Macht, Erfolg oder Ruhm zu erlangen – nutzen Sie niemals meine Kinder als Druckmittel, insbesondere nicht unter böswilligem und falschem Vorwand.“

Gerichtet hatte die Schauspielerin ihren Post an Robby Starbuck, einen konservativen Politiker der Republikanischen Partei, der vor allem mit LGBTQ+-kritischen Äußerungen in die Öffentlichkeit tritt. Starbuck hatte Mitte vergangener Woche auf Twitter ein Paparazzi-Bild von Megan Fox und ihren zehn, neun und sechs Jahre alten Söhnen Noah, Bodhi und Journey veröffentlicht; einer der Jungen trägt darauf eine kurze bunte Hose und ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Strong Girls“, also „starke Mädchen“.

„Das sind die Söhne von Megan Fox. Wir haben in der gleichen Wohnanlage gelebt und unsere Kinder haben im Park zusammengespielt“, schrieb der Politiker dazu. „Ich habe mitbekommen, wie zwei von ihnen einen Zusammenbruch erlitten, weil Megan sie zwingt, Mädchenkleidung zu tragen. Ihre Nanny musste sie trösten. Das ist Kindesmissbrauch. Betet für sie.“ Ein Vorwurf, den Megan Fox offenbar nicht auf sich sitzen lassen will.

Die 37-Jährige teilte Starbucks Tweet auf Instagram, schrieb außerdem dazu: „Die Geschlechtsidentität meines Kindes auszunutzen, um in Ihrem politischen Wahlkampf Aufmerksamkeit zu erregen, hat Sie auf die falsche Seite des Universums gebracht.“ Sie sei schon häufig „unsicheren, narzisstischen“ Männern begegnet, die sie auf einen Scheiterhaufen hätten bringen wollten. Aber: „Sie haben sich mit der falschen Hexe angelegt.“

Der konservative Republikaner reagierte indes wieder via Twitter auf den Konter der Schauspielerin. Fox habe ihm mit Hexenkraft gedroht, so Starbuck, ihre Reaktion zeuge nicht gerade von einer geistigen Gesundheit. Ferner verwies der Politiker auf ein Interview, dass sie im Mai gegeben und in dem sie erklärt haben soll, sie erziehe ihre Kinder frei von geschlechterspezifischen Stereotypen.