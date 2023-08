Verena Kerth und Marc Terenzi: Wie lange können sie die Prügelgerüchte noch wegwitzeln?

Die Gerüchte gibt es nun schon seit Monaten – und mit jeder neuen Schlagzeile um Verena Kerth und ihren Verlobten Marc Terenzi fragt man sich, ob denn wirklich nichts dran ist an den Geschichten um die Prügelattacken zwischen der 42-jährigen Münchnerin und ihrem drei Jahre älteren Partner aus den Vereinigten Staaten.

Schließlich kam bereits im Zuge des diesjährigen Dschungelcamps der Verdacht auf, die beiden hätten sich im Hotel geprügelt. Sänger Terenzi wurde damals mit Blessuren im Gesicht gesehen. Damals erklärte das Paar, es habe einen Unfall im Badezimmer gegeben. Auch spätere Meldungen um Handgreiflichkeiten dementierten beide stets.

Im aktuellen Fall allerdings ist die Lage etwas anders. Diesmal geht es um einen Prügelvorfall während einer durchzechten Nacht in einem Hamburger Hotel zu Beginn dieser Woche. Die Polizei der Hansestadt hat dem Sender RTL inzwischen bestätigt, dass ein Körperverletzungsdelikt zwischen einem Mann und einer Frau vorliege. Gegen beide werde wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und in Gewahrsam genommen worden. Außerdem werde wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt, weil die Rechnung im Hotel nicht beglichen wurde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut einem Bild-Bericht soll ein Kneipenbesuch des Promipärchens dem lautstarken Streit im Hamburger Luxushotel vorausgegangen sein. Terenzi soll den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht haben. Erst im März war der Ex-Mann von Sarah Connor wegen unprofessionellen Verhaltens aus seiner Boyband Team 5ünf geflogen.

Sie redet, er nickt: Kerth und Terenzi in ihrer Insta-Story. Screenshot/Instagram

Wie schon bei den Berichten zuvor lässt eine Reaktion des Paares, das sich nach dem Dschungelcamp-Ausscheiden von Verena Kerth am Strand von Brisbane verlobt hatte, nicht lange auf sich warten. In ihren Instagram-Storys filmen sich die beiden bestens gelaunt zusammen. Kerth sagt zunächst, in Hamburg sei ja immer was los.

Augenscheinlich macht sie sich über die aktuellen Meldungen lustig, bemüht ein Wortspiel: „Das Einzige, das heute richtig einschlägig war, ist mal wieder die Berichterstattung.“ Sie wisse gar nicht, was sie dazu sagen solle, wünsche aber allen einen schönen Abend, den sie auch haben würden. Dann werden zwei gemeinsame Bekannte eingeblendet, die ebenfalls am Tisch sitzen. Sehr deutlich wird, nicht nur in diesem Clip, dass Kerth die Wortführerin in der Beziehung ist. Terenzi darf maximal den Stichwortgeber spielen oder einzelne Worte seiner Partnerin unterstreichen.

Vielleicht sollte das Paar auf Unternehmerin Claudia Obert hören, die an besagtem Abend in Hamburg dabei gewesen sein soll und gegenüber RTL sagte, sie habe Verena Kerth ins Gewissen geredet: „Ich habe ihr gesagt, Marc soll eine Therapie machen, und habe ihr geraten, sie soll sich von ihm trennen.“ Auf ihrem Instagram-Account konnte sich die Selfmade-Millionärin und Reality-TV-Teilnehmerin einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Bei mir gibt es Liebe statt Fäuste“, schrieb sie dort.