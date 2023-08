Die schlechten Nachrichten zu Tori Spelling wollen einfach nicht abreißen. Erst im Juni wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin nach 18 gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Dean McDermott getrennt hatte. Sodann machten Meldungen die Runde, Spelling würde sich in finanziellen Nöten befinden und sei mit ihren fünf Kindern in einen Wohnwagen auf einen Campingplatz gezogen – offenbar kein Gerücht, wie sie alsbald selbst offenlegte.

Die 50-Jährige hatte auf ihrem Instagram-Account selbst Bilder aus dem Camper veröffentlicht: Fotos, die sie und ihre Kinder in den beengten Räumen zeigen, auf schmalen Betten mit zusammengewürfelter Bettwäsche. Schon damals kritisierten einige Fans: Spelling stelle ihr Familienleben aus, wolle dadurch wohl einen Vertrag für eine neue Reality-Serie an Land ziehen.

Spelling, die in den 1990ern für ihre Rolle der Donna in „Beverly Hills – 90210“ bekannt geworden war, hatte unter anderem mit „True Tori“ und „Tori & Dean“ in der Vergangenheit schon mehrere Reality-Shows, in denen sie ihr Privatleben zeigte. Dass sie durch immer neue schwierige Nachrichten nun versuche, Produzenten dazu zu bewegen, ihr wieder eine Reality-Serie auf den Leib zu schneidern, damit kommentierten zahlreiche Userinnen und User jetzt auch die neueste Meldung aus dem Hause Spelling.

Fans reagieren gespalten auf Spellings Instagram-Post

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto ihrer Hand, an die ein Zugang für eine medikamentöse Behandlung gelegt ist; sie sei seit vier Tagen im Krankenhaus und vermisse ihre Kinder, schrieb sie dazu. Weswegen sich Spelling in einer Klinik befindet, erläuterte die 50-Jährige nicht. „Ich bin dankbar und stolz auf meine starken, mutigen, widerstandsfähigen und durch und durch freundlichen Kinder, die immer positiv bleiben, egal, was auf uns zukommt“, richtete sie lediglich ein paar Worte an ihre Kinder.

Sowohl auf Instagram als auch auf Twitter, das nun „X“ heißt, drückten viele Nutzerinnen und Nutzer ihr Unverständnis für einen solchen privaten Post aus. Es wirke, als wolle Spelling Aufmerksamkeit erhaschen und ihr Privatleben vermarkten. Andere beschweren sich zudem, es sei kein guter Zug, mit den Sorgen der Fans zu spielen, ohne zu konkretisieren, wie genau es um ihre Gesundheit steht. Doch es gibt auch positive Resonanzen und aufmunternde Worte an Tori Spelling. Man hoffe, dass die Schauspielerin auch diese schwierige Zeit gut überstehe, schreiben einige, sie habe nun wirklich genug durchgemacht, erinnern andere.

Dass Tori Spelling finanziell in Schieflage geraten ist, wird dabei immer wahrscheinlicher. Abgesehen von ein paar TV-Auftritten – etwa bei internationalen Ablegern der Musik-Show „The Masked Singer“ oder „RuPaul’s Drag Race – war sie schon seit längerem nicht mehr Teil einer größeren Produktion; als Schauspielerin war sie das letzte Mal 2018 in einem TV-Film zu sehen.



Die Ironie des Ganzen: Tori Spelling ist die Tochter des berühmten TV-Produzenten Aaron Spelling, dessen Gesamtvermögen zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2006 auf rund 600 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Der Löwenanteil davon soll aber an ihre Mutter Candy Spelling gegangen sein, zu der das Verhältnis als zerrüttet beschrieben wird. Tori Spelling und ihr Bruder Randy sollen je lediglich 800.000 Dollar erhalten haben.