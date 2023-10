Marc Terenzi: Amtsgericht erlässt Strafbefehl gegen Reality-TV-Star

Im Januar dieses Jahres fiel der amerikanische Popsänger Marc Terenzi vor seiner Lebensgefährtin Verena Kerth auf die Knie: Kaum hatte die Moderatorin das Dschungelcamp verlassen, wartete er mit einem Ring auf sie. Jetzt sind die beiden Reality-TV-Stars auf dem Weg nach Las Vegas, wohl um sich dort offiziell zu verheiraten. Das geht zumindest aus den aktuellen Instagram Stories des Paares hervor.

Doch die Zeit vor Ort könnte überschattet werden. Am Donnerstag (19. Oktober) berichtete die Bild-Zeitung, dass das Amtsgericht Borna in Sachsen Strafbefehl gegen Terenzi erlassen habe. Demnach werde dem Sänger vorgeworfen, sich an der minderjährigen Tochter seiner Ex-Freundin vergangen zu haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er habe das Gesäß des Mädchens berührt und sie als „sexy“ bezeichnet. Auf die Aussage der Tochter hin, sich unwohl gefühlt zu haben, entschied die Ex-Partnerin sich, den Sänger anzuzeigen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut Bild-Angaben wird bereits seit April in dieser Angelegenheit ermittelt. Nun habe das Bornaer Amtsgericht Strafbefehl gegen Terenzi erlassen und ihn zu 20 Tagessätzen zu je 50 Euro – also insgesamt 1000 Euro Geldstrafe – verurteilt. Aus diesen Zahlen ließe sich ableiten, dass das monatliche Einkommen des ehemaligen Boygroup-Mitgliedes vom Gericht auf rund 1500 Euro netto geschätzt wurde.



Bisher geäußert hat sich der TV-Promi hierzu allerdings noch nicht. Stattdessen werden auf Instagram weiter fleißig Fotos und Videos zur bevorstehenden Hochzeit des Paares gepostet. Auch die Verlobte Verena Kerth zeigt sich unbeeindruckt und postete zuletzt eine Story, die ein „Do not disturb“-Schild an der Tür eines Hotelzimmers zeigt.