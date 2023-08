Heidi Klum ist weltberühmt und kennt die Welt. Doch schützt sie das offenbar nicht vor Problemen, die die meisten Vielflieger mal durchmachen müssen: Klum vermisst ihren Koffer. Nach einer Italien-Reise ging das Gepäckstück offenbar verloren. Nun beklagt die Moderatorin den Verlust zurück in Los Angeles. Die Modelmama wendet sich sogar direkt an die Airline: „Okay Lufthansa, heute ist Tag drei und ihr habt mein Gepäck immer noch nicht gefunden.“ Klum vermisst ihre „Lieblingssachen“. Doch was genau das war, verrät sie nicht. Wir haben Theorien.

Heidi Klum packt ihren Koffer: Theorie Nummer 1

An Selbstbewusstsein mangelt es Heidi Klum augenscheinlich überhaupt nicht. Zumindest zeigt sie sich auf Instagram immer mal wieder nackt. Das ist völlig okay. Und es lässt eine Theorie wahrscheinlich werden: Heidi Klum hat in ihren Koffer nichts gepackt, rein gar nichts. So ein Luxuskoffer ist ja auch ein schönes Accessoire, das für sich stehen kann. Falls Klum doch einmal zu kalt werden sollte, ist ihr Vermögen groß genug, dass sie es sich leisten kann, neue Kleidung zu kaufen – wenn sie nicht gar von ihren Lieblingsdesignern Philipp Plein, Jeremy Scott oder Zuhair Murad eingekleidet wird.

Heidi Klum packt ihren Koffer: Theorie Nummer 2

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind ein Traumpaar, wie es die Celebrity-Welt nur selten kennt. Bislang gibt es keine ernst zu nehmenden Trennungsgerüchte, geschweige denn öffentliche Betrugsvorwürfe – wie zum Beispiel derzeit bei Britney Spears. Und gefühlt in jeder zweiten Story-Slide ist Tom zu sehen. In einer erzählte sie kürzlich, dass sie ihrem Mann sogar die Haare selbst schneide. Darum wäre es nicht so verwunderlich, wenn sie in ihrem Koffer eine Frisierschere verstaut hätte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Heidi Klum packt ihren Koffer: Theorie Nummer 3

So ein Modeldasein verbinden die meisten Normalsterblichen mit Hungern. Ganz so schlimm ist es zumindest bei Heidi Klum nicht. Sie greift meist zu Obst und Gemüse. Ganz selten sieht man mal ihren Gatten Tom Kaulitz am Grill stehen oder sie mit den Kindern eine Pizza verspeisen. Doch an ihre Frühstücksdiät hält sich Klum strikt. Wie die Bunte kürzlich berichtete, frühstückt Klum seit Jahren Hühnerbrühe mit Ei-Einlage; ein kalorienarmer und doch deftiger Start in den Tag, den sie selbst schon öfter mal auf ihrem Instagram-Kanal dokumentierte. Das Model kocht sich demnach eine Brühe auf und schlägt zwei Hühnereier hinein, die in der heißen Suppe stocken, wie eine archaische Form des Eierstichs quasi.