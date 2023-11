Thomas Gottschalk: „Ich will nicht, dass da so ein alter Trottel an ihrer Seite rumhängt“

Über vier Jahre ist es nun schon wieder her, dass die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk bekannt wurde. Sie kam für viele überraschend, immerhin waren der in Bamberg geborene Entertainer und die Nürnberger Werbegrafikerin seit 1976 verheiratet. Kennengelernt hatte sich das Paar 1972 auf dem Münchner Medizinerball.



Die beiden teilten nicht nur die Vorliebe für einen auffallenden Kleidungsstil, sondern auch zwei Söhne. Doch im März 2019 war nach 43 Jahren Ehejahren Schluss, im Mai stellte Gottschalk dann seine neue Freundin vor.



Karina Mroß ist jetzt die Frau an Gottschalks Seite, er ist 73, sie 61 Jahre alt. Bei Instagram postet der „Wetten, dass..?“-Moderator hin und wieder Pärchenbilder, aber wirklich viel weiß man über das Paar bislang nicht.

Das könnte sich nun ändern, da die beiden der Apotheken Umschau für deren neueste Ausgabe ein langes Interview gegeben haben. Das Gesundheitsmagazin, das in Apotheken als Kundenzeitschrift ausliegt, ist immerhin nach der Mitgliederzeitschrift ADAC Motorwelt Deutschlands auflagenstärkstes Magazin mit einer Reichweite von mehr als 17 Millionen Lesern.

Gottschalk über jüngere Partnerin: Bin nicht dem Jugendwahn erlegen

Diese erfahren unter anderem, dass Gottschalks Partnerin für ihn Ansporn sei, etwas für sein Aussehen und seine Fitness zu tun. Auch Mroß empfindet einen gewissen Druck: „Es ist vor allem ein Schminkdruck – ich schminke mich jetzt öfter als früher“, so die Controllerin.



Dass er und Karina Mroß vor vier Jahren ein Paar geworden sind, habe ihm die Nation nicht übel genommen, konstatiert Gottschalk. „Es ist ja nicht so, dass ich dem Jugendwahn erlegen bin und eine jugendliche Influencerin über die Absperrung am roten Teppich gezogen hätte. Karina ist jenseits der 60, was man gar nicht glaubt, wenn man sie anschaut.“

Natürlich geht es auch viel um Gesundheit und Fitness im Pärchen-Gespräch. Gottschalk fühle sich nach wie vor wie 14, „also im pubertären Bereich“, zudem sei er bekennender Verdränger, will mit seinem Elend anderen Menschen möglichst wenig auf den Geist gehen: „Aber heute ist es ja so, dass jeder seine Wehwehchen wie eine Monstranz vor sich herträgt und, vor allem im Netz, dafür auch noch gelobt wird. Heute bist du ohne Laktoseintoleranz ja fast schon unsensibel.“

Dennoch lege er auf einen gesunden Lebensstil mehr Wert als früher. „Wenn du die 70 hinter dir hast, fängst du an zu rechnen, wenn du noch ein paar Jahre durchhalten willst“, so Gottschalk. „Ich bin ehrlich: Ich glaube nicht an diese ganzen Ausräucherungs- und Yoga-Weisheiten. Aber mit Karina mache ich so Sachen, die ich früher nie gemacht hätte.“ Dazu gehöre auch der Besuch bei einem singenden Schamanen, zur Entspannung.

„Unser Tag startet morgens mit ­einem Proteinshake und frischen Früchten“, erzählt Mroß. Außerdem trainierten beide im Fitnesscenter, zu Hause oder im Hotel. Sonntags geht's zum Nordic Walking. Die Partnerschaft mit Mroß motiviere ihn aber auch aus einem anderen Grund, so Gottschalk: „Sie sieht so toll aus für ihr Alter, und ich will ja nicht, dass da so ein alter Trottel an ihrer Seite rumhängt. Den Trottel kriege ich natürlich nicht mehr weg, aber das Altern kann ich vielleicht schon ein bisschen aufhalten.“



Am 25. November steht die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ an. Showmaster Gottschalk moderiert noch einmal diese 154. Auflage der größten Show Europas – es soll für ihn dann aber auch wirklich das letzte Mal sein. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung entscheiden.