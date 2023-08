Die Blauflügelige Ödlandschrecke ist ein Wüstenbewohner in Brandenburg. Das Insekt, das auf Christiane Bramers Hand sitzt, ist nicht scheu, sondern beinahe zutraulich. Es bleibt auf der Hand sitzen und lässt sich bereitwillig begutachten. An den blauen Flügeln erkennen Experten das kleine Wesen. Typischerweise lebt es in sehr warmen, kargen Regionen, wie hier in der größten „Wüste“ Deutschlands.