Als Boris Becker im Juni 2009 in St. Moritz das Model Sharlely Kerssenberg heiratete, gab es zunächst ein wochenlanges Vorbereitungsspektakel. Und als dann in der mit Rosen geschmückten Bergkapelle Regina Pacis endlich die Ringe getauscht wurden, sang ein Gospelchor dazu „Oh Happy Day“.

Nun, die glücklichen Tage der Niederländerin, die seither unter dem Namen Lilly Becker bekannt ist, und ihres Noch-Mannes, der deutschen Tennis-Legende Boris Becker, liegen lange zurück. 2018 trennte sich das Paar, das einen 13-jährigen, gemeinsamen Sohn namens Amadeus hat. Und seither fliegen, zumindest verbal gesehen, die Fetzen.

So auch in der Dokumentation „The Rise and Fall of Boris Becker“, die ab dem 4. August beim Streamingdienst Paramount+ ausgestrahlt wird. Es ist nach der Dokumentation von Apple+ mit dem Titel „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, in der der Tennisstar auch selbst zu Wort kam, der nächste Versuch, sich dem Leben und der Figur Boris Beckers filmisch zu nähern.

Boris Becker und Sharlely Kerssenberg bei ihrer Hochzeit in St. Moritz Starface/Imago

Die Macher vom britischen Streamingdienst ITVX kündigen an, Lilly Becker gewähre „außergewöhnliche Einblicke in das Leben mit Becker“. Die 47-Jährige beschreibe, wie Becker sie und ihren kleinen Sohn aus seinem gemieteten Haus in Wimbledon geworfen habe, ohne dass sie gewusst hätten, wohin. „Die draußen wartenden Medienvertreter halfen ihr, ihre Besitztümer einzusammeln, und brachten sie zu einem örtlichen Hotel.“

Lilly Becker: „Ich will einfach nur die Scheidung“

Lilly Becker aber wartet nicht bis zum Start der Dokumentation ab, sondern schießt schon im Vorfeld scharf gegen ihren Ex. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung bezeichnete sie den sechsfachen Grand-Slam-Gewinner jetzt als „Narzisst“ und „Egoist“ und sagte: „Es macht ihm Angst, dass er den Inhalt dieser Doku nicht beeinflussen kann. Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt.“

Gefragt, warum sie in der Doku mitmache, antwortete die 47-Jährige: „Sie ist ein perfektes Ende. Ein Abschied von meinem Leben mit Boris Becker. Ich habe meine Lektion gelernt. Nach der Doku möchte ich nie wieder öffentlich über ihn reden müssen. Ich will einfach nur die Scheidung, damit ich endlich mein Leben genießen kann.“

Becker kommt auch auf den gemeinsamen Sohn zu sprechen: „Mir will er verbieten, über unseren Sohn zu reden. Er hat Amadeus in diesem Jahr nur einmal getroffen – und veröffentlichte sofort ein Foto auf Instagram, um zu zeigen, was für ein toller Vater er ist. So ist er.“

Im Scheidungsverfahren und was die Unterhaltszahlungen angeht, gebe es keinen neuen Stand, erklärte die Anwältin der Bild. Der Knackpunkt ist das Geld, beide Ex-Partner sind längst neu liiert. In einem TV-Interview nach seiner Haftentlassung im Dezember 2022 hatte Boris Becker auch über Lilly Becker gesprochen: „Ich bin ihr dankbar, dass sie mir Amadeus geschenkt hat“, sagte er damals. „Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt negativ über eine Beziehung oder eine Ex-Frau spricht. Das macht ein Gentleman nicht.“