Löwin in Berlin? Das sind die dramatischsten Raubtier-Angriffe aller Zeiten

In sozialen Netzwerken kursiert ein kurzes Video, in dem ein großes Wildtier mit Scheinwerfern beleuchtet wird. Handelt es sich um eine Löwin? Die Polizei geht davon aus. Daher wird im Berliner Umland seit Mittwochnacht mit Hubschraubern und Wärmebildkameras nach dem Tier gesucht. Anwohnern wird empfohlen, nicht ins Freie zu gehen. In Gegenwart eines Löwen ist Vorsicht geboten. Denn mitunter greifen die Tiere auch Menschen an. Dies zeigen dramatische Vorfälle aus der Vergangenheit.

1. Löwe verspeiste Kinder-Leichen

2021 griff ein Löwe im Nordwesten Tansanias eine Gruppe von Schulkindern an. Drei Jungen im Alter von neun und zehn Jahren wurden dabei getötet. Laut Medienberichten wurde ein viertes Kind im Alter von elf Jahren bei der Attacke verletzt. Der Löwe verspeiste Teile der Leichen, heißt es.

Den Berichten zufolge waren die Schüler beauftragt worden, in einem Waldstück nahe dem Ngorongoro-Schutzgebiet entlaufene Rinder zu suchen und diese einzufangen. Dabei trafen sie offenbar auf den Löwen. Der Löwe soll nach dem tödlichen Angriff umgesiedelt worden sein.

2. Siegfried und Roy und die bengalischen Tiger

Die Magier Siegfried Fischbacher und Roy Horn waren mit ihrer „Siegfried & Roy Show“ in Las Vegas weltberühmt. Die beiden Dompteure zähmten 27 bengalische weiße Tiger für ihr Publikum. Doch ausgerechnet Roys Lieblingstiger Montecore fiel Roy im Jahr 2003 an. Der Entertainer wurde lebensgefährlich verletzt.

Seitdem ranken sich viele Gerüchte um den Vorfall. Unter anderem wird gemutmaßt, dass die Tiger-Attacke kein tragischer Zufall war. So heißt es im „Wild Things: Siegfried and Roy“-Podcast, dass jemand den Tiger getriggert haben könnte – womöglich Tierschützer, die Rache üben wollten.

3. Löwe beißt Dompteur in die Schulter

Anfang des Jahres griff in der russischen Stadt Sotschi ein Löwe während einer Show seinen Dompteur an. Das Tier biss sich in der Schulter des Künstlers fest. Doch seine Kollegin reagierte schnell. So konnte die lebensbedrohliche Situation schnell entschärft werden. Dennoch trug der Mann tief Wunden am Rücken davon. Im Video ist der dramatische Vorfall zu sehen.

4. Löwe und Tiger attackieren Pferd

In einem Zirkus in Nordchina kam es 2018 zu einem tragischen Zwischenfall. Geplant war, dass ein Löwe und ein Tiger auf einem Pferd reiten. Doch stattdessen griffen die Raubkatzen in der Probe ihr Reittier in der Manege an. Das Pferd schlug offenbar aus, woraufhin der Löwe zubiss – unterstützt vom Tiger. Wie in Videos zu sehen ist, peitschten die Dompteure auf Löwe und Tiger brutal ein. Das Pferd zog sich blutige Wunden zu, wurde aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt.

5. In Hals und Beine gebissen

Auch im italienischen Lecce griff eine Raubkatze einen Dompteur an. Die Show am 29. Dezember 2022 in einem Zirkus wurde zur Horror-Veranstaltung. Ein Tiger schlich sich an Entertainer Ivan Orfei an und biss zu. Der Dompteur trug tiefe Bisswunden in Hals und Beinen davon. Ein Tierschützer teilte im Anschluss ein Video von dem schrecklichen Vorfall.