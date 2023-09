Atomwaffen in Brandenburg: Wie die frühere Sowjet-Garnison Vogelsang verfällt

Es ist still. Nur der Wind bläst zwischen Hunderten hohen und außergewöhnlich schmalen Bäumen umher; ab und zu zwitschert ein Vogel, das wars dann aber auch. Dieser Ort sieht auf den ersten Blick ganz normal aus, doch das ist er nicht. Wo heute Bäume und Unkraut regieren, befand sich noch vor 30 Jahren eine sowjetische Garnison, die einst das Zuhause von etwa 10.000 Menschen war.

Es gibt laut dem erst kürzlich verstorbenen französischen Anthropologen Marc Augé Orte, die keine Identität haben. Einkaufszentren, Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfe zum Beispiel. Täglich halten sich hier Tausende von Menschen auf, und ohne ihre Anwesenheit würden diese Orte völlig sprachlos sein. Wegen dieser kommunikativen Verwahrlosung sprach und schrieb Augé in solchen Fällen von „Nicht-Orten“.

Und dann gibt es verlassene Orte, die zwar keine wirklichen Orte mehr sind, aber deren Geschichte und Identität weiterlebt. Vogelsang ist einer dieser Orte. Der Ortsteil der Stadt Zehdenick im Landkreis Oberhavel befindet sich etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin, knapp 70 Menschen leben hier heute. Früher war dies der Standort der 25. Panzerdivision der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Diese wurde im Sommer 1989 abgezogen, damit verlor der Standort seine Bedeutung. Dennoch verließ der letzte sowjetische Soldat die Garnison erst im Jahr 1994.

Mit rund 68 Quadratkilometern Sperrgebiet war die Garnison Vogelsang nach Wünsdorf und Jüterbog der drittgrößte sowjetische Militärstandort in Deutschland; davon waren nur drei Quadratkilometer bebaut, denn der größte Teil des Geländes diente als militärisches Übungszentrum. Die Stille wird durchbrochen. Ein Flugzeug dröhnt über dem dichten Wald, jedoch wird es wohl nicht auf dem Flugplatz Groß Dölln landen.

Geschlossene Gesellschaft: Wie lange noch, bis das Unkraut das Gebäude erobert?

Wenige Kilometer von Vogelsang entfernt befand sich dieser damals größte Militärflugplatz auf dem Gebiet der DDR – seit dem 8. März 2012 ist er endgültig geschlossen. Von den Wölfen, die einige Menschen angeblich hier gesichtet haben, fehlt jede Spur. Doch, etwas bewegt sich rasch zwischen den Baumstämmen: Ein Reh rennt, als würde es tatsächlich von einem Wolf verfolgt. Es hat die Eindringlinge bemerkt, die nicht an diesen Ort gehören.

Die Geschichte der Garnison beginnt im März 1949

„Hier waren die ersten sowjetischen Atomraketen in Deutschland stationiert“, sagt Stefan Senß. Er hat vor kurzem eines der Häuser in Vogelsang günstig erworben und arbeitet gerade an der Fassade. Großgeworden ist Senns im nahen Templin; Vogelsang kennt er schon, seit er ein Kind war. „Hierhin kommt selbst internationaler Besuch“, sagt er. Zusammen mit Freunden hat Senns eine Gruppe auf Facebook, in der die Mitglieder fortlaufend Foto- und Videomaterial aus der ehemaligen Kaserne veröffentlichen.

Die Geschichte der Garnison beginnt am 7. März 1949, als ein Befehl der sowjetischen Militäradministration in Deutschland bestimmt, es solle ein Artillerie-Schießplatz im ehemaligen Reichsnaturschutzgebiet Forst Tangersdorf eröffnet werden. In den kommenden Jahren wurden etwa 800 Forstarbeiter eingesetzt, um den Standort abzuholzen und Platz für den 1410 Hektar großen Schießplatz zu schaffen. Dafür hatten sie gerade einmal drei Monate Zeit. Im Laufe der Jahre wurde die Liegenschaft erheblich erweitert – die Hauptbauzeit der Garnison lag schätzungsweise in den Jahren 1953 bis 1957.

Es waren unruhige Jahre, die nach dem Zweiten Weltkrieg Friedensstrahlen durchscheinen ließen und gleichzeitig die Angst vor einem erneuten Konflikt hervorbrachten. Während des Kalten Krieges zwischen den USA und der UdSSR stießen die beiden Länder zwar nie militärisch aufeinander, trotzdem war das Risiko einer Konfrontation lange Zeit spürbar. So nutzten beide Supermächte vor allem ihre nuklearen Waffen zur Abschreckung. Eine Strategie, die auch als Mutual Assured Destruction (MAD) bekannt ist.

Ein nuklearer Angriff auf den Gegner hätte auch zur eigenen Zerstörung geführt. Also wagten weder die USA noch die UdSSR einen Erstschlag, um eine verheerende Eskalation zu vermeiden. Und trotzdem: Die Zerstörung der ganzen Welt war gefühlt nur einen Knopfdruck entfernt, wie es Stanley Kubrick satirisch in seinem 1964 erschienenen Film „Dr. Seltsam, oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ durchspielte.

Alte Gasmaske, alte Öllampe: Auf dem Gelände liegen noch manche „Schätze".

Während der zweiten Berlin-Krise im Mai 1959 stationierte die UdSSR in Vogelsang erstmals außerhalb der eigenen Landesgrenzen nuklear bestückte Monogefechtsköpfe des Typs R-5M. Das Raketensystem hatte eine Reichweite von etwa 1200 Kilometern und galt als Antwort auf die westlichen Nuklearstandorte in unmittelbarer Nähe zur Sowjetunion; etwa das „Projekt Emily“, ein Programm der britischen Royal Air Force (RAF), das den Einsatz amerikanischer Thor-Mittelstreckenraketen (IRBMs) im Vereinigten Königreich vorsah, oder die Jupiter-Raketen, die die USA in der Türkei stationierten.

Wer heute durch den Vogelsanger Wald spaziert, könnte meinen, noch immer eine gewisse atomische Kraft in der Luft wahrzunehmen. Es ist unklar, ob es an dem maroden Zement liegt, am grünen Moos, das manches Gebäude in der Wildnis tarnt, oder doch an den zahlreichen Warnschildern, die an Bäumen befestigt sind. „Von der Liegenschaft gehen erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit aus“, steht dort.

Die größte Gefahr bildeten Munition und Munitionsstellen, unterirdische Anlagen und Bauwerke, heißt es. Rund drei Jahrzehnte nach dem Rückzug der Sowjets liegt noch immer Munition auf dem Areal vergraben. Die Eingänge zur unterirdischen Welt, die sich hier befinden sollen, sind nicht zu sehen. Es ist sowieso sehr schwierig, das ganze Gelände zu besichtigen, umso mehr, wenn man die Umgebung zum ersten Mal betritt.

Wofür wurde dieser Raum wohl genutzt? Heute zerfällt er vor sich hin.

Mario Hoffmann hingegen kennt den Standort gut. Er kommt aus Berlin, hat aber seine Kindheit in Storkow verbracht, einen Katzensprung entfernt vom ehemaligen Garnisonsstädtchen. Hier besuchte er früher seine Großmutter; damals ahnte er noch nicht, dass er einen großen Teil seines Lebens Vogelsang widmen würde: Seit etwa 20 Jahren sammelt Hoffmann Informationen über das militärische Areal.

Online hat der Hobbyhistoriker die Seite „Heimatgalerie“ aufgebaut, ein umfassendes Archiv mit Bildern, Karten und Dokumenten über Vogelsang. Dafür erhält Hoffmann Hilfe von Freunden, die ebenfalls an der Vogelsanger Geschichte interessiert sind. „Alleine geht das nicht“, sagt der 52-Jährige.

Während die Garnison verschwindet, kämpft jemand für die Erinnerung

Seit längerer Zeit setzt sich Hoffmann für die Erinnerung an diesen Ort ein, jedoch nicht ohne Gegenwind. Mehrmals hatte er versucht, eine Informationstafel in Vogelsang anzubringen. Das erste Mal wurde sie mit einer Kettensäge entfernt, beim zweiten Versuch wurde die Tafel gestohlen. Ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro, von denen Hoffmann einen Teil aus eigener Tasche bezahlte. Anzeigen hätten nichts gebracht, „diesen Verlust muss man auch erst mal verarbeiten können“, sagt Hoffmann.

Er betont, dass er sich bei der Erzählung der Geschichte Vogelsangs streng an die Fakten halte. Manchmal würden natürlich noch neue Informationen auftauchen, die eine vorher gefestigte These widerlegen – „so ist Geschichte“, sagt Hoffmann. Die Notwendigkeit einer Aufarbeitung jedenfalls sei ihm im Jahr 2007 deutlich geworden, damals, als der Berliner feststellte, dass es keinerlei Informationen zu Vogelsang gab. „Alles, was es auf deutscher Seite in Archiven zu finden gibt, liegt bei mir“, so Hoffmann.

Seit 2012 führt er jährlich durch das verlassene Gelände. Bis zu 50 Teilnehmer kommen dann nach Vogelsang – ein solches Interesse hätte Hoffmann nicht erwartet. Vorher war er mit den Besuchern zu Fuß durch den Wald gelaufen, aber für viele war das zu anstrengend. „Die Leute wollen sehen und hören, aber nicht 20 Kilometer laufen“, sagt Hoffmann. Das Areal ließe sich am besten mit dem Fahrrad erkunden; die nächste Tour findet am heutigen Samstag statt.

Nicht nur Soldaten und Offiziere: Das alte Theater wurde auch von zivilen Einwohnern besucht.

Auf dem riesigen Gelände befanden sich früher unter anderem ein Kino, fünf Klubs, zwei Sporthallen, sieben Saunen, eine Schule, ein Krankenhaus, eine Wäscherei, mehrere Läden. Die „Magazine“ in der sowjetischen Garnison waren auch bei DDR-Bürgern ein beliebtes Einkaufsziel. Von den 507 Gebäuden, die insgesamt zwölf eigenständige Militärstädtchen bildeten, ist jedoch wenig erhalten geblieben. Um die 30 Strukturen sollen sich noch im Wald verstecken, auch diese sollen aber bald verschwinden.

Vom „Eurodorf“ bis zum „Lebenspark“: Es scheiterten alle Projekte

Nach der Wende und dem darauffolgenden Rückzug der sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland gab es verschiedene Pläne für eine Umnutzung des riesigen Geländes. Zuerst sollte Vogelsang in ein „Eurodorf“ verwandelt werden, so steht es in einigen Artikeln, die 1993 in lokalen Zeitungen erschienen waren. Das Konzept hätte eine Art Wohn- und Arbeitsgemeinschaft beinhaltet, die von Bürgern verschiedener europäischer Länder gebildet werden sollte. Doch ein paar Jahre später war das Projekt „Eurodorf“ schon Geschichte und es regneten neue Ideen auf das ehemalige Militärgelände nieder.

Ein „Lebenspark“ hätte Vogelsang in eine Touristen-Attraktion verwandeln sollen. Der kalte Beton wäre in eine Naturoase verwandelt worden, um den Besuchern Erholung und sportliche Aktivitäten zu bieten. Es gab auch Pläne, in Vogelsang eine Künstlerstadt zu gründen. Ende der Neunziger kam es sogar zu einem Ideenwettbewerb zur Nutzung der Liegenschaft. Doch die Zeit verging, und keines dieser Projekte wurde verwirklicht: Vogelsang erwachte nie aus seinem Dornröschenschlaf.

Investoren wichen wegen der Größe des Ortes, der dezentralen Lage und den hohen Sanierungskosten zurück; Ende der Neunzigerjahre hatte das Amt für Umweltschutz Gransee die Kosten für die Sanierung des Bodens und des Grundwassers auf 18 Millionen D-Mark geschätzt. Erst Anfang des neuen Jahrtausends wurde klar, dass all diese Ideen zum Scheitern verurteilt waren.

Für Vogelsang bahnte sich der „Rückbau“ an, die „Renaturierung“ des Areals. Gebäude wurden nach und nach abgerissen und dafür neue Bäume gepflanzt. Niemand wollte die Verantwortung für den Militärwald übernehmen und somit wurde Mutter Natur die neue Besitzerin von Vogelsang – seit mehr als 30 Jahren holt sie sich hier ihren Platz zurück.

Es knirscht oben an der Spitze der Bäume. Vielleicht ein Specht, der auf das Holz klopft, oder doch nur ein dumpfer Schrei der Natur. Die Szenerie ist unheimlich, auch wenn der wolkenbedeckte Himmel einige Sonnenstrahlen durchlässt. Zwischen Dutzenden Stämmen kommt eine Mauer zum Vorschein; eingravierte Wandreliefs lassen keinen Zweifel an ihrem Ursprung: Rote Flaggen, Sterne, Hammer und Sichel deuten auf Vogelsangs sowjetische Vergangenheit.

Sowjetischer Sonnenuntergang: Die Farbe der Wandreliefs bröckelt langsam ab.

Auf dem Bild hält ein kleiner Junge, der inzwischen keinen Kopf mehr hat, die Hand seiner ebenso zerbröckelten Mutter fest, während eine Taube auf seiner linken Hand sitzt. Daneben schwingen zwei Arbeiter eine rote Flagge. Ihr Weg ist von einer gelben Sonne beleuchtet, deren Farbe im Laufe der Jahre verblasst ist. Ein Zug soll den Fortschritt der Technologie symbolisieren.

Ein anderes Relief bildet zwei Bauern bei der Getreideernte ab. Weitere Propaganda-Malereien sind der sowjetischen Kriegsrüstung gewidmet: Hubschrauber, U-Boote und Panzer schmücken den Rest der Mauer, die einsam im Nichts steht. Der restliche Teil der Anlage ist historisch nicht so leicht einzuordnen. Ehemalige Wohngebäude, Werkstätten und Garagen sind noch vorhanden, jedoch lässt sich nur noch vermuten, wozu einige Räumlichkeiten gebraucht wurden. Eine Turnhalle steht da und bricht allmählich zusammen – alte Malereien an ihren Gemäuern sind heute von Graffiti überdeckt.

Bis vor kurzem gab es hier auch ein Relief, das Wladimir Iljitsch Lenin darstellte. Im Mai 2017 übernahm die Heimatgalerie mit Unterstützung von befreundeten Institutionen die Sicherstellung des Reliefs aus der Garnison. Hoffmann erklärt, dass diese Maßnahme notwendig geworden war, um dieses Stück Geschichte vor dem nahenden Rückbau zu retten. Heute befindet sich das Lenin-Relief in Wünsdorf.

Vogelsang war eine komplette, funktionsfähige Stadt. Hier gab es ein Offizierskasino mit Theatersaal, eine Schule, eine weitere Turnhalle und ein Café. Unkraut hat sich einen Weg durch die zerschlagenen Fensterläden gebahnt. Es fällt schwer, sich hier Tische, Stühle und Menschen vorzustellen, die bei sanfter Radiomusik im Hintergrund einen Kaffee genießen.

Vor verblassten Holzdielen liegen vergilbte Zeitungsfragmente aus längst vergangenen Zeiten.

Der Boden eines weiteren riesigen Raumes ist mit Dutzenden alten Zeitungen bedeckt. „Roter Stern“ steht auf dem dünnen, feuchten Zeitungspapier, daneben das Datum: 23. Juli 1987. Es handelt sich um die offizielle Zeitung des sowjetischen und später russischen Verteidigungsministeriums.



In einem Artikel auf der ersten Seite wird von einer Weltraummission berichtet, die die UdSSR zusammen mit Syrien umgesetzt hatte. „Die Sowjet-Syrer sind im Orbit“, titelte der „Rote Stern“ damals, darunter ein Foto der dreiköpfigen Besatzung. Der Wind lässt einige Zeitungsfetzen schweben, sie sind leicht angebrannt. Die Zeit steht still in Vogelsang. Und schreitet doch voran.