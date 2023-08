Madonna: Zu krank für die Tour, aber gesund genug für eine Party

Eine schwere bakterielle Infektion setzt dem Superstar so zu, dass Madonna den Start ihrer lange geplanten Celebration Tour durch Kanada, die USA, Mexiko und Europa verschieben musste.

Party in Lissabon

Sie sei „auf dem Weg der Besserung“, hatte Madonna kurz nach ihrem Krankenhausaufenthalt via Instagram und TikTok mitgeteilt. „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und ich kann euch versichern, dass ich, sobald es geht, wieder mit euch zusammen sein werde.“

Als sie im Krankenhaus aufgewacht sei, habe sie als erstes an ihre Kinder gedacht, schrieb Madonna nun. Der zweite Gedanke habe ihren Fans gegolten. „Ich wollte niemanden enttäuschen, der Tickets für die Tour gekauft hat.“

Madonna m Dienstag in Lissabons hippem Partyviertel Amalfa. Instagram/Madonna

Am heutigen Mittwoch feiert die immer noch amtierende Queen of Pop den Geburtstag ihres Sohnes Rocco in Portugals Hauptstadt Lissabon und präsentierte sich und ihre Gäste im hippen Partystadtteil Amalfa in ihrer Instagram-Story. Dabei wirkte das Geburtstagskind so fit, dass man sich durchaus Hoffnungen auf einen baldigen Tourstart machen darf.