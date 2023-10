Am 28. und 29. November gibt es in der Mercedes-Benz Arena wohl kein Halten mehr: Für zwei Abende gastiert Madonna mit ihrer Welttournee in Berlin – „Celebration Tour“, so der Titel, die Konzerte sollen also die reinste Party werden. Und zu feiern gibt es für die Queen of Pop tatsächlich genug.

Nicht nur ist die Musikerin im August 65 Jahre alt geworden – vor genau 40 Jahren gelang ihr außerdem mit ihrem Song „Holiday“ der große Durchbruch. Und: Einen schweren bakteriellen Infekt, der im Sommer große Sorge um die Madonna ausgelöst und sie gezwungen hatte, den Tour-Auftakt zu verschieben, hat sie schlussendlich gut überwunden.

Nun also die Welttournee mit vier Terminen in Deutschland, zwei davon in Berlin. Für Madonna ist es bei weitem nicht das erste Konzert in der Hauptstadt – allein während einer Tournee im Jahr 2001 führten sie gleich vier Konzerte hierher. Wie die nun anstehenden Shows in der Mercedes-Benz Arena aussehen könnten, lässt sich seit Samstag erahnen.

Madonna schwebt über die Bühne und sinkt in eine Orgie hinab

Am Samstag nämlich eröffnete Madonna ihre Weltournee vor knapp 20.000 Fans in der Londoner Veranstaltungshalle O2, nicht ohne an ihre schwierige gesundheitliche Lage der vergangenen Monate zu erinnern: „I’m not a quitter“, rief die Popikone ihrem Publikum entgegen – aufgeben komme für sie nicht infrage. Was folgte war eine Show, die wohl zeigen soll: Madonna hat’s noch immer drauf.

In Zeitungsberichten heißt es, sie sei mit ihren Backround-Tänzern „über die Bühne gewirbelt“, habe sich gewohnt provokant und sexy inszeniert. Die Deutsche Presse-Agentur beschreibt die Show als „Fest für die Augen“, wie gewohnt seien aufwendige Kostüme und Choreografien Teil des Programms. So schwebe Madonna während des Konzerts in einem riesigen Bilderrahmen meterhoch über dem Zuschauerraum oder lasse sich in einen Berg „scheinbar nackter Leiber“ hinabsinken.

Zwar habe es zwischenzeitlich technische Probleme gegeben, überwiegend aber hätten Showelemente wie riesige Projektionsflächen und dreidimensionale bewegliche Elemente funktioniert und die Bühne teils sekundenschnell in neue Sets verwandelt. „Like A Prayer“ etwa, Madonnas Hit aus dem Jahr 1989, stimme sie vor einer Bühnendekoration an, die zwischen einem „mittelalterlichen Altargemälde und einem Sado-Maso-Verlies“ changiere; „Don’t Tell Me“ aus dem Jahr 2000 würde vor einem prärieartigen Hintergrund mit „scheinbar durch die Halle galoppierenden Mustangs“ vorgeführt.

Tochter Mercy James begleitet die Popikone bei einem Song am Flügel

Allerdings: Live-Musik sei kaum Teil des Bühnenprogramms. Nur bei wenigen Liedern wie „Bad Girl“ würde Madonna von Instrumenten begleitet – in diesem Fall von ihrer 17-jährigen Tochter Mercy James am Flügel. Mehrmals greife Madonna zudem selbst zu einer Gitarre.

Alles in allem soll die Show dem Jubiläumscharakter entsprechend wie ein Rückblick auf Madonnas beeindruckende Karriere und ihre vielen verschiedenen Charaktere funktionieren – von ihrer provokativen „Like A Virgin“-Phase in den frühen Achtzigern über die Cowboy-Looks, die im Jahr 2000 ihr „Music“-Album begleiteten, bis zu den Disco-lastigen „Confessions on a Dancefloor“-Sounds und -Outfits.

So zeigt ein recht verwackelter Konzert-Mitschnitt aus London auf Youtube, wie über riesige LED-Flächen Bilder aus der Karriere Madonnas eingeblendet werden, andere Stars wie Cher oder Ariana Grande in Interview-Sequenzen über die Pop-Ikone sprechen oder Star-Designer Jean Paul Gaultier ihr Kostüme auf den Leib schneidert.

Die „Celebration Tour“ führt Madonna durch zwölf Länder in Europa und Nordamerika, neben den Berliner Konzerten Ende November sind außerdem zwei Shows in Köln geplant, am 15. und 16. desselben Monats. Karten scheint es auch für die Auftritte in der Mercedes-Benz Arena noch zu geben – mit Preisen ab knapp 300 Euro zum Beispiel über die Ticket-Plattform Eventim sind sie allerdings kein günstiges Vergnügen.