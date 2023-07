Sie schmieren sich Butterbrote, belegen sie mit Wurst und Käse, und die altehrwürdige New York Times fragt sich verwundert: Ist es ein Snack? Ist es eine Mahlzeit? Gemeint ist damit ein Essen, das Deutsche eher nicht dazu verleiten würde, einem neuen Trend bei TikTok zu folgen: das klassische teutonische Abendbrot, plötzlich und angeblich erfunden von einer Amerikanerin und als „Girl Dinner“ auch noch geschlechtspezifiziert.

Ein Brot kann eine Mahlzeit sein?

Olivia Mahler heißt die junge Frau. Ihr kam nach eigener Aussage bei einem Spaziergang die bahnbrechende Idee, dass Brote mit Wurst oder Käse eine eigenständige Mahlzeit sein könnten. Dazu etwas Gemüse, Paprika, Tomaten oder ein paar Trauben.

Das Ganze auf einem Teller präsentiert, und fertig ist das Mädchen-Abendessen: „Wir lieben es, so zu essen, und es fühlt sich wie ein Mädchenessen an, weil wir es machen, wenn unsere Freunde nicht da sind und wir kein ‚typisches Abendessen‘ haben müssen“, wird Mahler in der New York Times zitiert. Mittlerweile hat der Trend schon mehr als eine Viertelmilliarde Aufrufe, und TikTok-User weltweit sind damit beschäftigt, Stullen zu belegen.

Natürlich dürfen die Dinner-Girls auch Boys einladen, und in Deutschland, dem Land des „kalten Abendessens“, reibt man sich verwundert die Augen ob des angeblichen Trends, den man hierzulande schon seit Jahrhunderten kennt. Abendbrot, Brotzeit, traditionell zwischen 17 und 19 Uhr serviert und im Gegensatz zum Abendessen unserer Nachbarländer kalt.

Den Grund dafür kennt das Magazin Stern und erklärt: „Der Brauch, am Abend kalt zu essen, stammt aus den 1920er-Jahren. Im Gegensatz zu den ländlichen Strukturen in Frankreich und in Italien haben sich in Deutschland Industriezentren entwickelt. In den Fabriken wurden schnell Kantinen eingeführt. Weil die Arbeiter am Mittag warm essen, brauchen sie abends nicht mehr zwangsweise eine warme Mahlzeit.“