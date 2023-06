Mallorca oder Malediven? Das sind die schönsten Strände für die Sommerferien

„Warum in die Ferne schweifen …“ Das könnte die Überschrift einer aktuellen Erhebung sein, die die schönsten Strände der Welt in eine geordnete Rangliste bringen will. Zumindest aus deutscher Perspektive: Denn um an die ultimativen Traumküsten zu gelangen, braucht es von Berlin, München oder Frankfurt am Main offenbar gar keinen Langstreckenflug.

Eine knackige Anreise von zwei, drei Stunden genügt – und schon liegen dem deutschen Urlauber die schönsten Strände der Welt zu Füßen. Das zumindest will Rightboat herausgefunden haben, ein Online-Portal, das Kleinanzeigen für Boote und Jachten zusammenbringt; ein bisschen so etwas wie Immobilienscout für Schiffe.

Mehr als 300.000 Online-Bewertungen für Strände wurden analysiert, heißt es dort, um die schönsten unter ihnen küren zu können. Als Basis dienten demnach Kommentare auf der prominenten Reisewebseite Tripadvisor, die nach häufig verwendeten Wörtern wie „sauber“, „klar“ und „schön“ durchsucht wurden.

Warmes, klares Wasser: Auch der Spiaggia dei Conigli auf Lampedusa ist bei Urlaubern besonders beliebt. Pond5/Imago

Und siehe da: Es sind eben nicht die Malediven oder Seychellen, Bali oder Bora Bora, die besonders überzeugen können. Zumindest bei den Onlinebewertungen. Ganz oben auf der Liste steht – Trommelwirbel – der Playa de Muro, den auch der ein oder andere deutsche Durchschnittsurlauber kennen dürfte.

Deutsche Strände sucht man in der Rangliste vergeblich

Der etwa sechs Kilometer lange Strand liegt im Norden Mallorcas und konnte etwa im Bereich der Sauberkeit die höchste Punktzahl aller verglichenen Strände erzielen – in Bezug auf keinen anderen Strand wurde auf Tripadvisor so oft das Wort „sauber“ verwendet. Bekannt sei der Playa de Muro, so heißt es bei Rightboat, außerdem für sein ruhiges, klares Wasser.

Ganz nah dran: Der Falasarna Beach auf Kreta schaffte es ebenso ganz weit nach oben in der Liste. Joko/Imago

Und auch die in der Rangliste folgenden Strände liegen weder in der Karibik noch im Pazifik, sondern am schnöden Mittelmeer: Auf Platz zwei liegt der Spiaggia dei Conigli auf Lampedusa, auf Platz drei der Falasarna Beach auf Kreta. Spanien, Italien, Griechenland – fast liest sich die Liste wie die Broschüre eines Bielefelder Reisebüros Mitte der Achtziger.

Erst auf Platz vier und fünf kommen mit dem brasilianischen Praia do Sancho und Turqoise Bay in Australien weniger geläufige Reiseziele, der danach folgende Nissi Beach auf Zypern wäre für deutsche Urlauberinnen und Urlauber dann wieder leichter zu erreichen.



Gleich um die Ecke liegt der aktuellen Erhebung nach allerdings keine Traumdestination: Von den deutschen Stränden hat es leider kein einziger unter die ersten 15 Plätze geschafft.