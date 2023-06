Margarethe II. gibt das Rauchen auf: „Vulkankönigin“ will mit 83 gesünder leben

Nicht zuletzt wegen ihrer Raucherei gilt die Dänin als „coolste Königin der Welt“. Nun will sie das Laster endlich hinter sich lassen.

Es ist erst wenige Monate her, da erteilte Königin Margarethe II. dem rauchfreien Leben noch eine Absage. Ob sie jemals versucht habe, aufzuhören, wurde Dänemarks Regentin von der Zeitung Weekendavisen gefragt. „Nein“, hatte sie Anfang des Jahres geantwortet, „und jetzt bin ich so alt, dass es egal ist.“

Das ist natürlich völliger Unsinn, was nun offenbar auch Margarethe II. selbst einsieht. Auf Anfrage der Illustrierten B.T. bestätigte die Kommunikationschefin des dänischen Hofes am Wochenende: „Es ist richtig, dass die Königin seit ihrer Rückenoperation nicht mehr raucht.“ Margarethe II. wolle nach besagtem Eingriff im Februar ein gesünderes Leben führen – und das nach fast 70 Jahren der Nikotinsucht.

Die heute 83-jährige Monarchin soll schon in Teenagerjahren mit dem Rauchen angefangen haben. Seit sie 17 Jahre alt war, hatte sie regelmäßig zum Glimmstängel gegriffen – zu Hochzeiten sollen es unglaubliche 60 Zigaretten am Tag gewesen sein. Klar, dass es zahlreiche Bilder einer rauchenden Margarethe II. gibt, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit zumindest nie demonstrativ die Kippe anzünden ließ.

So kennt man sie: Margarethe II. genießt 1998 sichtlich eine Zigarette. imago

In den Medien wurde ihr Laster mit den unrühmlichen Spitznamen „Vulkankönigin“ und „Aschenbecherkönigin“ quittiert, regelmäßig erzürnten sich Nichtraucherorganisationen an der verqualmten Leidenschaft des dänischen Staatsoberhaupts. Doch es gab stets auch Zuspruch für Margarethe II., die vielen nicht zuletzt wegen ihrer Raucherei als „coolste Königin der Welt“ gilt.