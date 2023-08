In Deutschland soll das am Mittwoch beschlossene Selbstbestimmungsgesetz das Leben von Transmenschen in Zukunft vereinfachen. Demnach soll es möglich sein, nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abzugeben, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen.



Cis-Menschen, also jene, die sich dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, zugehörig fühlen, können sich oftmals gar nicht vorstellen, was für eine schwierige Reise Transmenschen auf dem Weg zu ihrer wahren Geschlechtsidentität erleben. Auch die Macherinnen der „Matrix“-Filmreihe haben eine solche Reise hinter sich. Lange bevor sie sich in der Öffentlichkeit als trans outeten, setzten sie sich mit dem Transsein in den „Matrix“-Filmen auseinander.