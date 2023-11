Matthew Perry: Neue Details zur Todesursache – doch keine Überdosis?

Der Tod des Schauspielers Matthew Perry sorgte weltweit für Bestürzung. In der Nacht zum Sonntag, 29. Oktober, wurde die Öffentlichkeit über den Tod des Schauspielers informiert. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Eine mögliche Ursache wurde aber sofort in Betracht gezogen – eine Drogenüberdosis.



Dass der Darsteller der Kultserie „Friends“ viele Jahre mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, ist kein Geheimnis. In seinen Memoiren „Freunde, Liebhaber und große schreckliche Dinge“ und in Interviews sprach Perry sehr offen über seine Suchtprobleme. Schnell kam nun also der Verdacht auf, der Schauspieler könnte an einer Überdosis gestorben sein. Die vorläufigen Ergebnisse einer Blutuntersuchung des Verstorbenen deuten allerdings nicht darauf hin.

Die vorläufigen Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen sind da

Das Promiportal TMZ hat mit Mitarbeitern der örtlichen Strafverfolgungsbehörde gesprochen. Demnach konnten weder Methamphetamin noch das in den USA weit verbreitete Opioid Fentanyl in Perrys Körper gefunden werden. In den nächsten Tagen sollen im Rahmen der toxikologischen Untersuchungen weitere Tests durchgeführt werden. Es kann bisher nicht ausgeschlossen werden, dass Perry vor seinem Tod möglicherweise andere illegale Drogen zu sich genommen hat.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es wird wahrscheinlich vier bis sechs Monate dauern, bis die Untersuchungen vollständig abgeschlossen sind, berichtet TMZ. Erst danach wird die Gerichtsmedizin in einem abschließenden Bericht alle Ergebnisse auflisten und die finale Todesursache feststellen können. Die Mordkommission ermittelt bereits, bislang wird aber ausgeschlossen, dass es sich um ein Verbrechen handelt.



Zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass Perry leblos im Whirlpool in seinem Haus in den Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden wurde. Am Morgen war der Schauspieler noch ein paar Stunden im Riviera Country Club Pickleball, eine Art Tennis, spielen. In seinem Haus konnten verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt werden. TMZ zufolge beschrieben ihn Freunde als trocken und „noch nie so zufrieden“.