Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind seit 2019 ein Paar. Jetzt zieren die beiden das Cover der Oktober-Ausgabe der deutschen Vogue und erzählen im Interview ausführlich von ihrer Beziehung und zum Beispiel auch von ihrer Therapie.



„Wir machen seit Jahren jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie. Das ist schön für uns als Paar – hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter“, lässt die 27-jährige Schauspielerin wissen. Schweighöfer ergänzt, er sei jemand, der beruflich gern führe: „Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft. Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht.“

Derzeit wohnen der 42-Jährige, der zuletzt im Blockbuster „Oppenheimer“ zu sehen war, und seine Lebenspartnerin in Los Angeles und in Berlin, wo Ruby O. Fee gerade ihre eigene Produktionsfirma aufbaut.



Schweighöfer erklärt, er entwickle momentan den Großteil seiner Projekte in den USA, da gehe es hauptsächlich ums Filmemachen und Finanzieren. Fee hingegen sagt, sie „würde am liebsten alles aus Deutschland heraus steuern. Das ist komisch, weil ich immer diejenige war, die weg wollte, und jetzt ist es andersherum“.

Also pendelt das Paar, das sich dieses Jahr glamourös und extravagant auf dem roten Teppich in Cannes zeigte sowie als eine der wenigen Deutschen auch zu den wichtigsten Partys der Filmfestspiele geladen war, zwischen L.A. und der deutschen Hauptstadt.





Eine Herausforderung für den Biorhythmus, wie der gebürtige Anklamer gesteht. Die gemeinsame Liebesgeschichte jedenfalls, sie begann vor einigen Jahren in Berlin. Im Gespräch mit der Vogue erzählt Schweighöfer: „Unser erstes Date hatten wir in einer Weinbar in Prenzlauer Berg. Heute sind wir am liebsten in unserer Wohnung in Berlin, im Haus auf dem Land oder mit unserem Boot auf dem Wasser. Da sind wir frei und haben Ruhe.“

Ruby O. Fee, die als Kind mit ihrer deutschen Mutter und ihrem französischen Stiefvater in Brasilien lebte und 2008 mit der Familie nach Berlin kam, ergänzt: „Wir gehen aber auch sehr gern essen – was man in Berlin ja super kann. Hier gibt es so viele innovative und spannende Konzepte. Im Moment grasen wir Neukölln kulinarisch ab.“

„Traumpaar des deutschen Films“: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der „Indiana Jones“-Premiere im Mai in Cannes.

Gut möglich, dass die beiden, die in Medienberichten gern als „Traumpaar des deutschen Films“ bezeichnet werden, bald wieder ganz an der Spree heimisch werden. Schweighöfer jedenfalls lässt durchblicken, er sei fast 20 Jahre lang „echt viel weg von zu Hause“ gewesen – und sei es leid. „Für mich gibt es gerade keinen Grund, warum ich vier Monate von Ruby getrennt sein sollte. Dafür ist kein Film der Welt wichtig genug.“

Schweighöfer über L.A.: „Die Stadt ist trotz des Glamours sehr lässig“

Dennoch schätzt er auch einiges an seiner Wahlheimat in den USA und an der Filmstadt Los Angeles: „Die Stadt wurde für den Film beziehungsweise die Filmindustrie gebaut, und man spürt diese besondere kreative Energie. Trotz der vielen Restriktionen lädt dich L. A. dazu ein, groß zu träumen. Außerdem mag ich das Licht und die Sonne und den Geruch und wie die Leute dort leben. Die Stadt ist trotz des Glamours sehr lässig. Du hast das Meer und die Berge und irgendwie ein besonders angenehmes Wetter.“

Schweighöfer, der aus einer Schauspielerfamilie stammt, absolvierte sein Abitur in Chemnitz und begann 2001 ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, das er nach einem Jahr abbrach. Schon mit 16 stand er für Andreas Dresen vor der Kamera, wurde dann durch Til-Schweiger-Filme wie „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ deutschlandweit bekannt. Mittlerweile ist er auch als Regisseur und Produzent tätig und war zuletzt auch vermehrt in US-Produktionen zu sehen.

Sein nächster großer Auftritt als Schauspieler wird die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian in der Milli-Vanilli-Filmbiografie „Girl You Know It’s True“ von Simon Verhoeven sein, die im Dezember in die Kinos kommt.



Der 42-Jährige war vor Ruby O. Fee mit der Regieassistentin Angelika „Ani“ Schromm liiert, mit der er 2009 in einen Vierseithof bei Nauen in Brandenburg zog. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Ruby O. Fee wurde 2010 durch die Hauptrolle der Sophie Kellermann in der Fernsehserie „Allein gegen die Zeit“ bekannt. Große Popularität brachte ihr auch ihr Auftritt in Detlev Bucks Film „Bibi und Tina“. 2015 spielte sie in Andreas Dresens Film „Als wir träumten“ eine der Hauptrollen. Sie stand auch schon mit dem dänischen Schauspielstar Mads Mikkelsen vor der Kamera.