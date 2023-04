Ostsee: Wie sich eine Berlinerin mit ihren Dackeln auf dem Darß verirrte

Ostersonntag gegen 20.45 Uhr auf dem Regenbogen-Camp in Prerow: Es ist kurz vor stockdunkel, dann blitzt Blaulicht durch die Bäume, bald hören wir auch Sirenen. Es ist ein Feuerwehrauto, das auf uns zurast. Wenige Minuten später das nächste, vollbesetzt. Bald ein Notarztwagen, dann noch ein Feuerwehrauto.

Was wohl passiert sein mag? Wir kommen gerade aus der Richtung, in die die Blaulichtfahrzeuge verschwinden. Am Strand in der Nähe des Leuchtturms Darßer Ort hätte es friedlicher nicht sein können: schlendernde Paare, eine Gummistiefel-Familie, die nach Steinen mit Loch sucht, und zwei Fotoenthusiasten, die mit Teleobjektiven auf den Sonnenuntergang zielen.

Ach ja und dann war da noch die Spaziergängerin mit den beiden Dackeln. Der eine noch ein Welpe, den trug sie wie ein Baby in ihrer Jacke vor der Brust. Ob der wohl eine Windel trägt, habe ich mich gefragt. Ansonsten haben wir in der Abendsonne noch Damwild und Hirsche gesichtet, eine tote Flunder, kleine Wellen, gute Sicht, kein Feuer.

In meinem Kopf dreht sich das Blaulicht den ganzen Abend weiter. In der Großstadt, in der ich lebe, fahren täglich mehrere Autos mit Tatütata an mir vorbei. Aber an diesem Ostersonntag auf dieser Insel der Glückseligen klangen die Sirenen irgendwie schriller, das Blaulicht blendete mehr.

Am nächsten Morgen finde ich in den Polizeimeldungen: Die Frau mit den beiden Dackeln, 43 Jahre und aus Berlin, hatte sich im Naturschutzgebiet verlaufen, stand auf einer Sandbank, die vom Wasser umspült war, und fand in der Dunkelheit nicht mehr zurück. „Gegen 21:15 Uhr erreichte die Frau ein Beiboot des Seenotkreuzers, welches vom Nothafen Darßer Ort gestartet war. Außer nassen Füßen war der Urlauberin nichts passiert und so konnte sie wohlbehalten mit ihren Hunden ans trockene Land gerettet werden“, heißt es am Ende der Meldung.

32 Feuerwehrleute, vier Seenotretter im Einsatz: Was kostet so was?

Ich bin erleichtert, doch irgendwie hört das Blaulicht in meinem Kopf trotzdem nicht auf. Für die Rettung waren 32 Feuerwehrleute und vier Seenotretter im Einsatz, finde ich heraus, dazu Polizei, Notarzt und Sanitäter. Was kostet so was? Kommt es öfter vor, dass Urlauber auf Sandbänken im streng geschützten Teil des Nationalparks stranden? Und was sagen die Tiere zu so einem Besuch, oder zumindest jene, die sie schützen wollen?

Für die Seenotretter war es ein eher ungewöhnlicher Einsatz, schreibt Nils Sander von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Denn die Seenotretter werden meistens dann gerufen, wenn Menschen in einiger Entfernung zum Ufer gesichtet werden. Einsätze wie diese kämen eher im Wattenmeer der Nordsee vor, wenn Wanderer die Gefahr unterschätzen und zum Beispiel durch auflaufendes Wasser in Notsituationen geraten. Das sei im letzten Jahr rund 20 Mal passiert.

Im Dunkeln sucht die Feuerwahr nach den vermissten Hunden. Feuerwehr Prerow

Am Ostersonntag hätten die Seenotretter die Berliner Hundebesitzerin mit dem Suchscheinwerfer des Rettungskreuzers „Nis Randers“ vom Liegeplatz im Nothafen entdeckt. Die Sandbank, auf der sie mit ihren beiden Dackeln stand, liegt etwa 150 Meter nördlich der Hafeneinfahrt. Sie ließen das Beiboot „Uwe“ zu Wasser und nahmen wenige Minuten nach der Alarmierung Kurs auf die Hundebesitzerin, schildert er. Gegen 21.20 Uhr konnte die Frau an Bord genommen werden. Allerdings hatte sich das Beiboot auf der Sandbank festgefahren und es hat einige Zeit gebraucht, um wieder freizukommen.

Was der Einsatz gekostet habe, könne Sander nicht sagen. Der Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ sei rund um die Uhr mit vier Seenotrettern besetzt. Die DGzRS finanziere sich zu 100 Prozent aus freiwilligen Zuwendungen und stelle ihren Einsatz nicht in Rechnung. „Als Rettungsdienst fragen wir auch niemals nach dem Grund für einen Notruf“, schreibt Sander. Alle Einsätze würden ohne Ansehen der Person und Ursache gefahren. Eine Rettung ist eine Rettung. Egal ob selbstverschuldet oder nicht.

Aber was hatten dann die Feuerwehrleute eigentlich noch zu tun? Und waren 32 nicht ein bisschen viel? Die Freiwillige Feuerwehr Prerow sieht das nicht so. „Weil es sich um eine freiwillige Feuerwehr handelt, ist vor Alarmierung nie gewiss, wie viele Einsatzkräfte verfügbar sind“, schreibt ein Sprecher. Aus diesem Grund würden in der Regel alle aktiven Einsatzkräfte alarmiert. „Außerdem musste die Person ja auch erst gefunden werden – in einem Gebiet, das unübersichtlich und nur schwer zugänglich ist.“ Die Feuerwehr habe außerdem geholfen, das Beiboot zu Wasser zu lassen, die Einsatzstelle in der Dunkelheit auszuleuchten und zu sichern.

Teurer Spaziergang

Kommen wir nun zu den Tieren, die im Nationalpark leben. Vom Leiter des Nationalparkamts Vorpommern, Gernot Haffner, erfahre ich, dass pro Jahr im Schnitt rund 500 Verstöße gegen Betretungs- und Befahrungsregeln auf den Land- und Wasserflächen des Nationalparks geahndet werden. Während der Pandemie seien es sogar über 900 gewesen. „Da erreichten die Ordnungswidrigkeiten ein bisher nicht da gewesenes Ausmaß“, sagt er. Dazu kämen viele kleinere Verstöße, bei denen es die Nationalparkwacht dabei belässt, die Regeln zum Schutz der Natur zu erklären.

Und in diesem Fall? „Die Spaziergängerin und ihre Hunde wurden auf dem äußersten Sandhaken am Darßer Ort gefunden, der wegen Niedrigwasser an diesem Tag zu Fuß zu erreichen war“, sagt Haffner. Ein derart weites Vordringen in die Nationalparkkernzonen sei glücklicherweise selten.

Die Sandbänke am Darßer Ort hätten für Vögel eine große Bedeutung. In diesen Tagen seien etwa der Große Brachvogel, Austernfischer, Sanderling, Alpenstrandläufer und Seeadler auf dem Frühjahrsdurchzug. Gerade tagsüber, wenn sich die Gäste am West- und Nordstrand aufhalten, bieten die Sandbänke den Rastvögeln einen ungestörten Rückzugsraum. In den Strandseen erholten sich einige Entenarten wie die Spießente.

Für Brutvögel wie den Sandregenpfeifer und die Zwergseeschwalbe beginnt gerade die Hauptbrutphase. Das heißt, sie suchten sich ein Revier mit Stränden oder Sandbänken, in das sie ihre Eier ablegen. Bis Ende Juli sei es wichtig, dass sie so wenig wie möglich gestört werden, um ihre Jungen großzuziehen. Man könne davon ausgehen, dass die Vögel ihre Brutplätze wählen, nachdem sie sich dort eine Zeit lang aufgehalten und die Umgebung nach Räubern und anderen Störungen beobachtet hätten.

Die Feuerwehr Prerow auf der Suche nach den Dackeln. Feuerwehr Prerow

Auch Kegelrobben nutzten die Sandbänke des Darßer Ortes gerne zum Rasten und Liegen. Im Februar und März kommen die Jungtiere zur Welt und verbringen in den Wochen danach die meiste Zeit an Land. Nach der Stillzeit müssten die Jungtiere viele Kräfte aufwenden, um eigenständig für Nahrung zu sorgen. „Ausreichend Ruhephasen an Land sind in diesem Zeitfenster unerlässlich“, sagt der Nationalparkleiter.

Da die Sandbänke am Darßer Ort weitgehend ungestört seien, habe eine einzelne Beunruhigung durch Mensch mit Hund tatsächlich auch eine höhere Scheuchwirkung. Will heißen: Für Vögel und Robben ist so ein Besuch nicht ganz so toll wie für Mensch und Hund. Als echter Tierfreund sollte man auf den Wegen und hinter den Absperrungen bleiben – so schön es auch ist, wild lebende Tiere aus nächster Nähe zu betrachten.

Für die Berliner Urlauberin dürfte der Spaziergang auf die Sandbank ganz schön teuer werden. Bis zu 150 Euro Bußgeld kostet so ein Ausflug in die höchste Schutzzone des Nationalparks, wenn man sich erwischen lässt. Dazu kommen die Kosten für den Feuerwehreinsatz. „Wenn Menschen in Not sind, hilft die Feuerwehr in Deutschland kostenfrei“, sagt Kay Wollgast, der den Einsatz am Ostersonntag geleitet hat. „Aber das war kein richtiger Notfall.“ An der Ostsee gebe es ja kaum Tidenhub und die Sandbank sei eher eine Landzunge. Für den Einsatz der Feuerwehr wird das Amt Fischland/Darß der Spaziergängerin daher eine Rechnung in Höhe von 800 bis 1000 Euro schicken.