Michael Wendler plant Comeback: Medienexperte schätzt ein, ob ihm das gelingen kann

Zuletzt war es leise geworden um Michael Wendler. Zumindest um ihn als Musiker: Seit 2019 hat der Schlagerstar keine neuen Lieder mehr vorgestellt – in den Medien blieb er trotzdem überproportional präsent.

Verschwörungstheorien rund um die Pandemie-Politik, Aussagen, die antisemitisch ausgelegt wurden, Sexprofile mit seiner fast 30 Jahre jüngeren Frau – der 51-Jährige hat wahrlich nichts ausgelassen. Mithin gelten Michael Wendler und seine Laura, die seit Jahren gemeinsam in Florida leben, als Personae non gratae des deutschen Showgeschäfts.

Doch das will der Schlagersänger nun ändern. Er plane ein neues Album, das im März 2024 herauskommen und der Auftakt eines fulminanten Comebacks werden soll, heißt es. Aber: Kann das dem Wendler wirklich gelingen, nach allem, was er sich zuletzt geleistet hat? Das hat das Musikportal schlager.de Jo Groebel gefragt, der als einer der Begründer der modernen Medienpsychologie gilt. Und siehe da: Der Experte hält es nicht für ausgeschlossen, dass es vom Wendler bald wieder mehr zu sehen und zu hören gibt als Schwurbeltheorien und Skandalgeschichten.

Was Michael Wendler und Helene Fischer gemeinsam haben

Es gebe viele Menschen, denen vollkommen egal sei, was Wendler auf sozialen Medien und in Interviews von sich gebe, „weil ihr Augenmerk einzig auf seiner Musik liegt“, erklärt Groebel gegenüber schlager.de. „Diese wird quasi getrennt von seinen Anschauungen betrachtet.“ Um diese Einschätzung zu untermauern, bemüht der Medienexperte einen unerwarteten Vergleich.

„Helene Fischer ist auch nicht so erfolgreich, weil sie so viele Geschichten um ihr Privates macht“, meint Groebel. „Sie ist so erfolgreich, weil ihre Musik gut ist und gut ankommt. Es wäre ja bekloppt, wenn Leute nur aufgrund ihrer Dummheit oder Skandale Musik verkaufen würden. Musik ist Musik.“ Genau wie Fischer habe auch Wendler Leute, die seine Lieder „unabhängig von seiner Einstellung mögen“.

Warum Wendlers Erfolg auf seine Musik beschränkt bleiben könnte

Außerdem mache seine Beziehung zu der 23-jährigen Laura Müller Wendler interessant; zuletzt hatte das Paar, das auch erotische Einblicke in sein Liebesleben auf dem Portal Onlyfans gibt, ein erstes gemeinsames Kind bekommen. Und: Michael Wendler habe mittlerweile sicher auch Fans, die gerade durch seine Schwurbeleien neu hinzugekommen sind. Seine nächste Platte – den dafür eigentlich perfekten Titel „Stunde Null“ hatte er übrigens schon für sein letztes Album 2019 verbraten – könnte verkaufsmäßig also durchaus ein Erfolg werden.

Ob das allerdings auch eine Rückkehr ins deutsche Fernsehen und auf größere Festivalbühnen bedeutet, bleibt fraglich: Aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL war Wendler 2021 nach nur einer Folge wegen seiner kruden Corona-Theorien rausgeflogen; eine geplante Dokumentation über das Leben der Wendlers hatte RTL zwei erst kürzlich nach Protesten anderer mit dem Sender verbundener Stars wie Robert und Carmen Geiss abgesagt; zuletzt musste auch ein ganzes Musikfestival gestrichen werden, weil sich die anderen Schlager-Acts nicht gemeinsam mit dem ebenso geladenen Wendler eine Bühne teilen wollten.

Den Erfolg seiner Musik muss die vehemente Ablehnung durch andere Stars und TV-Produzenten aber nicht schmälern, meint Jo Groebel. Wenn es Michael Wendler denn schafft, seine „Schwurbelbotschaften“ aus seinen Liedtexten herauszuhalten, ergänzt der Medienexperte.