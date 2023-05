Mickey Rourke an Til Schweiger: Steh auf und kämpfe!

Überraschender Beistand aus Hollywood: Mickey Rourke verteidigt Til Schweiger via Instagram.

Mickey Rourke im Februar 2023 in Mexiko

Mickey Rourke im Februar 2023 in Mexiko imago/ZUMA Wire

Unterstützung von unerwarteter Seite erhält Schauspieler Til Schweiger, gegen den schwere Vorwürfe im Raum stehen, von Hollywood-Kollege Mickey Rourke („Angel Heart“, „9 1/2 Wochen“).

Der 70-Jährige, der neben seiner Karriere als Schauspieler in den 90ern auch Profiboxkämpfe bestritt und in den vergangenen Jahren durch eine Menge teils bizarrer Schönheitsoperationen auf sich aufmerksam machte, springt Schweiger auf seinem Instagram-Account öffentlich zur Seite.

Ein lieber Freund sei Schweiger und ein Riesentalent als Schauspieler, Regisseur und Produzent, der in den vergangenen Wochen von der Boulevardpresse „gekreuzigt“ wurde. Weiter schimpft Rourke auf die Presse und bietet Schweiger an, ihm zur Seite zu stehen. Eine Reaktion Schweigers auf den Post ist nicht bekannt.

Schweiger und Rourke kennen sich von einem gemeinsamen Projekt, an dem Til Schweiger beteiligt war. Im Episodenfilm „Berlin, I love you“ führte Schweiger in einer Episode Regie, in der Mickey Rourke mitspielte.