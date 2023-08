Ein Besuch beim Arzt, eine Spritze, ein kleiner Piks – und schon sieht die Patientin oder der Patient frischer aus, vitaler, jünger. Botox-Behandlungen werden immer populärer, gerade unter Prominenten. Kaum eine Hollywood-Schönheit, so wirkt es manchmal, die sich das Nervengift nicht gelegentlich injizieren lässt. Britney Spears kann davon unterdessen nur abraten.

In einem Instagram-Video wendet sich die 41-Jährige am Samstag an ihre Fans: „Fuck Botox, es ist grauenhaft“, flüstert sie in die wackelige Kamera; ihr letzter entsprechender Eingriff sei gehörig nach hinten losgegangen.

Spears sei bei einer Ärztin in Los Angeles gewesen und habe sich das Neurotoxin Botox spritzen lassen. Danach habe sie allerdings nicht wirklich jünger – sondern so ausgesehen, als sei sie „gerade verprügelt“ worden. Ihre Stirn sei extrem angeschwollen, ihre Augenlider hingen indes traurig nach unten. „Ich brauche dringend einen Pony“, sinniert sie über eine schnelle Hairstyle-Lösung, „aber leider kann ich mit einem langen Pony nicht richtig sehen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Statt zum Friseur sei die Musikerin denn auch erstmal zurück zur behandelnden Ärztin gefahren, die ihr gesagt habe, die Schwellungen seien völlig normal, sie solle ein, zwei Wochen warten, dann werde es schließlich besser. „4000 Dollar dafür zu bezahlen, auszusehen, als habe dich jemand verprügelt, ergibt absolut keinen Sinn“, entgegnet Spears in ihrem Video.

Fans dürften sich indes Fragen, warum sich die Sängerin überhaupt nochmal einer Botox-Behandlung unterzogen hat. Schon im Februar hatte sie von ähnlich schlechten Erfahrungen berichtet.

„Ich denke, ich bekomme leichte Linien auf meiner Stirn, aber das letzte Mal als ich es gemacht habe, erhöhte sich meine Augenbraue wie bei dem lustigen Mädchen in dem Film ,Just go with it‘“, erzählte sie damals; die Negativwirkung habe für drei Wochen angehalten – in besagtem Film sind einer Patientin nach einer missglückten Schönheitsoperation die Augenbrauen kreuz und quer über das Gesicht verrutscht.

Einmal hat’s Britney Spears trotzdem nochmal versucht – jetzt steht für sie jedoch fest: Nie wieder Botox! Stattdessen wolle sie künftig nur noch auf „alternative kosmetische Behandlungen“ zurückgreifen. Wie das dann aussieht – auch das kann man in ihrem Instagram-Video sehen.

Darin trägt die Musikerin ein großes atmungsaktives Silikonpflaster auf der Stirn, das ihrer Haut guttun und sie glätten soll. Mit dem Ergebnis sei sie überaus zufrieden – auch wenn das in dem Video noch nicht so recht ersichtlich ist. Stattdessen erklärt Britney: „Gerade trage ich kein Make-up, sehe wirklich seltsam aus.“