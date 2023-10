Horror auf Schienen: Mit der Deutschen Bahn nach Berlin? Nein!

„Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse“ war der Mallorca-Hit im vergangenen Jahr. Auch 2023 beschallte er wieder den Megapark am Ballermann. Dabei könnte er für die Deutschen nicht unpassender sein, wenn man an die Deutsche Bahn denkt. Bei dem bundeseigenen Konzern spürt man während der Fahrten meist drastisch, dass die Züge eine Bremse haben. Spätestens, wenn es wieder heißt: „Wir mussten leider ungeplant zum Stehen kommen.“

Klappt bei dieser Bahngesellschaft denn eigentlich irgendetwas? Vielleicht eine etwas überspitzte Frage, aber mit Service und Komfort haben die Zugreisen nicht mehr viel zu tun. „Mehr Bahn für alle“ lautet das Kampagnenmotto der DB, aber anstatt für mehr Bahn zu werben, sollte eher auf Verlässlichkeit gesetzt werden. Welches Motto ich der rot-weißen Marke geben würde? Da muss ich nicht lange überlegen: „Der Zug fällt aus“ oder „Der Zug verspätet sich aus bislang unerklärlichen Gründen“.

Die Deutsche Bahn ist unberechenbar

Mittlerweile buche ich meine ICE-Tickets nach Berlin immer mit genügend Puffer, sodass ich vor 1 Uhr morgens ankomme, um die U-Bahn noch zu erwischen. Da das in der Regel bei einer Stunde Pufferzeit nie klappt, suchte ich mir dieses Mal einen Zug aus, der um 22.31 Uhr am Hauptbahnhof in Berlin ankommen sollte. Vorbildlich, könnte man meinen, aber leider hat auch diese Logik nicht hingehauen. Eigentlich keine Überraschung mehr, denn die DB ist und bleibt einfach unberechenbar.

Dieses Mal sollte es nicht von Erfurt, sondern von Göttingen nach Berlin gehen – immerhin ist der Ticketpreis etwas günstiger und die halbe Stunde mehr an Fahrtzeit nehme ich in Kauf. Es ist 20.09 Uhr, der Zug fährt ein und ich hieve meinen Koffer die Treppen des ICE 792 hoch – auf Hilfe beim Tragen braucht man mittlerweile übrigens gar nicht mehr hoffen, fast jeder lebt in seiner eigenen Welt, hat Earbuds im Ohr, schaut gekonnt weg.

Alle Taschen in den Zug manövriert, finde ich relativ schnell einen Sitzplatz. In diesem Punkt hat sich das Bahnfahren tatsächlich verbessert, denn seit der Corona-Pandemie sind die Züge kaum noch überfüllt – hier stimmt das Motto „Mehr Bahn für alle“. Wo sich die DB in den letzten Jahren aber auch gesteigert hat, sind die Verspätungen beziehungsweise die Zugausfälle. Nach sechs Jahren regelmäßigem Zugfahren kann ich da nur sagen: Die Bilanz ist erschreckend.

Weichenstörung zwischen Wolfsburg und Spandau – wie geht es weiter?

Der eine liest ein Buch, der andere schreibt seine Bachelorarbeit und wieder ein anderer schaut einen Film bei Netflix – sicherlich nicht mit dem kostenlosen Internet der DB, denn auf das ist kein Verlass. Von Göttingen über Hannover nach Wolfsburg und schließlich Richtung Berlin-Spandau geht alles gut, ein paar Minuten sind wir nur im Verzug, aber damit kann ich leben. Doch plötzlich wird der Zug langsamer, er bremst, bleibt stehen. Ohne jegliche Auskunft verweilen wir mitten im Nirgendwo, irgendwo zwischen Wolfsburg und Spandau. Jetzt schauen auch die anderen Passagiere von ihren Bildschirmen und Büchern auf.

Eine ganze Weile später kommt endlich die auflösende Durchsage: „Liebe Gäste, wir sind aufgrund einer Weichenstörung zum Stehen gekommen, das wird aber schnell repariert, und dann fahren wir weiter nach Spandau“, sagt der Lokführer. So euphorisch das klingt, so schnell schwindet der Optimismus, als es nach 30 Minuten Stehzeit doch heißt, dass die Weiche nicht repariert werden könne und wir zurück nach Wolfsburg fahren müssen – mit 20 Kilometern pro Stunde.

Gratis Essen und Trinken bei der Deutschen Bahn – welch ein Service!

Es ist schon nach 23 Uhr, als wir im Schneckentempo in Wolfsburg ankommen, dabei sollte unser Zug eigentlich laut Plan um 22.31 Uhr am Berliner Hauptbahnhof einfahren. Als wir da in Wolfsburg so stehen, fällt schnell auf, dass der ICE 645 gegenüber von uns auch nach Berlin fährt. Jetzt kann man schon ahnen, warum wir das alles andere als gut finden, immerhin stellt sich jetzt die Frage: Welcher Zug darf zuerst losfahren und kommt damit eher in Berlin an?

„Wir wissen noch nicht, welcher der beiden Züge zuerst losfahren darf“, sagt der Lokführer. Jetzt lachen die anderen Fahrgäste und ich, was bleibt uns auch anderes übrig, schließlich kann die Reise lächerlicher gar nicht mehr werden. Doch kann sie, dachte sich die DB. Die Bahngesellschaft will uns eine Freude machen, man könnte auch sagen, uns beruhigen. Der Lokführer sagt jetzt: „Aufgrund der Unannehmlichkeiten haben wir im Bordbistro für sie zur Stärkung Wasser und Kekse bereitgestellt.“ Obwohl ich bei jeder zweiten Fahrt mit der DB unvergessliche Erlebnisse mit hohen Verspätungszeiten habe, gab es diesen Service noch nie. Danke DB, aber beim nächsten Mal hätte ich anstelle des Glückskekses gern verlässlichere Ankunftszeiten.

Mit kostenlosem Wasser und einem Lieblingsgast-Keks der DB sollte die Fahrt erträglicher werden. Spoiler: Wurde sie nicht. Chiara Maria Leister/Berliner Zeitung

Am Ende kann auch der Lokführer nur noch eines: Lachen

Nach seiner Ansage steigt der Lokführer aus, schließlich muss er ja erneut auf die andere Seite des Zuges wechseln. Auch er muss jetzt lachen, regt sich dabei aber auch sichtlich auf, spricht mit dem Personal des anderen ICE. Noch besteht die Hoffnung, dass wir zuerst losfahren.

Doch daraus wird nichts, wir können zusehen, wie der gegenüberliegende Zug Wolfsburg verlässt. Auch er hat bereits eine Verspätung von 85 Minuten. Schaue ich in meine Deutsche-Bahn-App unter Reiseauskunft, fällt mir auch sofort auf, dass heute zum Sonntag mal wieder bei jedem Zug nach Berlin rote Verspätungszahlen aufleuchten. Dass ich mit dem ICE 792 erst nach Mitternacht ankommen werde, ist schon längst kein Geheimnis mehr.

Reisen mit der Deutschen Bahn – Glück im Unglück?

Ich schlafe nie im Zug, denn man muss ständig auf die Ansagen achten, schließlich könnte es ja sein, dass man seinen Anschluss verpasst. Doch dass ich nach 1 Uhr in Berlin ankomme, war sowieso schon klar, und dass ich damit auch meine U-Bahn nach Hause nicht bekomme, auch. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich das erste Mal in der Bahn einschlief, zu verpassen hatte ich jetzt sowieso nichts mehr.

Es ist 0.32 Uhr, als ich aus dem Zug steige, angekommen am Hauptbahnhof in Berlin, zwei Stunden später als geplant. Die Verspätung hat aber auch ihr Gutes: Ich bekomme nicht nur die Hälfte des Fahrpreises erstattet (50 Prozent Erstattung ab einer Verspätung von 60 Minuten), sondern die kompletten Kosten für das Ticket (100 Prozent Erstattung ab einer Verspätung von 120 Minuten). Vergangene Woche hatte ich nicht so viel „Glück“, da betrug meine Verspätung „nur“ 57 Minuten.

